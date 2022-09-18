Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay'da liderlerle verdiği poz Avrupa'nın gündeminde: Üstünlüğünü kabul ettirişinin kanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay zirvesinde liderlerle sohbet ettiği fotoğraf, dünyada olduğu gibi Avrupa basınında da geniş yer buldu. Fransa'da bir tartışma programında yorumcuların liderlerin beden dillerini incelediği fotoğraf hakkında bir analizci, "Erdoğan'ın üstünlüğünü empoze edişinin kanıtı" ifadesini kullandı. Öte yandan Putin için ise "Artık talep eden pozisyonda" şeklinde görüş paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında İran, Azerbaycan, Tacikistan, Rusya ve Belarus devlet başkanlarıyla görüştü.

ERDOĞAN, LİDERLERLE SOHBET ETTİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

LİDERLERİN POZU GÜNDEME OTURDU

Zirve kapsamında, liderlerle görüşen Erdoğan'ın pozu ise gündeme oturdu. Görüşmeyi adeta yöneten bir beden dili ile liderlerle konuşan Erdoğan için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.

"ERDOĞAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİRİŞİNİN KANITI"

Söz konusu kare Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız LCI televizyonundaki bir yayında, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dair kareyi yorumlandı. Konuklar, "Erdoğan'ın üstünlüğünü empoze edişinin kanıtı." ifadesini kullandı.

"PUTİN, ARTIK TALEP EDEN POZİSYONDA"

Liderlerin beden dillerinin tek tek analiz edildiği yayında, "Putin, artık talep eden pozisyonda." şeklindeki görüş paylaşıldı.

AP: EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Associated Press ise ikili görüşmeyle ilgili haberinin ayrıntısında, "Ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel sorunları görüştüler" diye yazdı. Görüşmede, Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl anlaşmasının da gündeme geldiği kaydedildi.

REUTERS: TÜRKİYE, RUSYA İLE AB ÜLKELERİNE DAHA SICAK İLİŞKİ KURUYOR

Reuters, Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme gelen doğalgaz sevkiyatına dikkat çekti. Putin'in, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı doğalgazın yüzde 25'inin ruble olarak ödeneceğini söylediği aktarıldı. Haberde, "Türkiye, Rusya ile Avrupa Birliği ülkelerine göre daha sıcak ilişkiler sürdürüyor." denildi.

TASS: TAHIL ANLAŞMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Rus TASS haber ajansı, iki liderin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında buluştuğunu duyurdu. Küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığının belirtildiği görüşmede, İstanbul'da varılan tahıl anlaşmasının da konuşulduğu ifade edildi.