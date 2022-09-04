Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine Yunanistan'dan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen Teknofest Karadeniz'de konuştu. Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine tepki gösteren Cumhurbaşkanı, Atina yönetimini, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyardı. Erdoğan ayrıca, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ'NDEN YANIT GECİKMEDİ

Erdoğan'ın sözlerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan, günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'yi örnek almayacak/Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz."

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SONRASI TÜRK İHA'LARI HAVALANDI" İDDİASI

Öte yandan Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, Türk İHA'larının Yunan adası üzerinden uçtuğunu iddia etti. Yunan SKAI medya ağında yer alan haberde, "Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden hemen sonra bir Türk İHA'sı, akşam saat 21.18'de Atina Uçuş Bilgi Bölgesine (FIR) girdi. Yunan ulusal hava sahasını ihlal etti ve 19 bin feet yükseklikte Kandelioussa Adası üzerinde uçtu" ifadeleri kullanıldı.