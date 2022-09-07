Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey Yunan, İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine Miçotakis'ten ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın Türk jetlerini taciz etmesi üzerine sarf ettiği "Ey Yunan, İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü. Erdoğan'ın sözlerine ilk kez dün katıldığı bir basın toplantısında yanıt veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová'yı Atina'da kabul ederken yaptığı kısa konuşmasında Türkiye ile yaşanan gerginliğe de değindi. Miçotakis, Atina'nın Türkiye ile her zaman iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiğini söyledi.

"TEHDİTLER KABUL EDİLEMEZ"

Ancak Yunanistan Başbakanı, NATO müttefiki bir ülkeden Yunan egemenliğini sorgulamaya varan tehditler almasının kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

İLK TEPKİ YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ'NDEN GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine ilk olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gelmiş ve yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Yunanistan, günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen Teknofest Karadeniz'de konuşmuştu. Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine tepki gösteren Cumhurbaşkanı, Atina yönetimini, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyarmıştı. Erdoğan ayrıca, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini kullanmıştı.