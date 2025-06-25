Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump 6 yıl sonra yüz yüze görüştü. İsrail ve İran arasında varılan ateşkesin yanı sıra Ukrayna- Rusya savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı zirveden sonra yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında yakın diyaloğun önemini vurguladı." denildi.

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