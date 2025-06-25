Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump 6 yıl sonra yüz yüze görüştü. İsrail ve İran arasında varılan ateşkesin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı zirveden sonra yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında yakın diyaloğun önemini vurguladı." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump 6 yıl sonra yüz yüze görüştü. İsrail ve İran arasında varılan ateşkesin yanı sıra Ukrayna- Rusya savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı zirveden sonra yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında yakın diyaloğun önemini vurguladı." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Bu da oldu! Bayern Münih'in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi

Yedek oyuncular 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

Muharrem İnce CHP'ye döndü! Rozeti takılmadı ama bir nedeni var
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber

Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.