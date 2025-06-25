Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentindeki ikili görüşmeleri kapsamında Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentindeki ikili görüşmeleri kapsamında Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya