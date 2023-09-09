Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de İslam'a yönelik saldırılara tepki gösterdi: Asla kabul edilemez

G20 Liderler Zirvesi kapsamında MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde İslam'a yönelik saldırılara tepki gösterdi. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro yer aldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, son dönemde İslam'a yönelik saldırılara ilişkin, "Hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"MIKTA'yı 10 yıl önce ortak sorunların çözümüne katkıda bulunmak, aramızdaki iş birliğini pekiştirmek maksadıyla hayata geçirmiştik. Bu süreçte MIKTA ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat etti. Yine bu dönemde küresel refah ve istikrarı tehdit eden unsurlar farklılaştı, çeşitlendi ve derinleşti. Bununla birlikte cari sistemin herkes için sürdürülebilir barışı, güvenliği ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığı görüldü.

"İSLAM DÜŞMANLIĞININ ARTMASI ENDİŞE VERİCİ"

Uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması ve yaygınlaşması endişe vericidir. Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlatmıştır.

"BİR ARADA YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ HAKİM KILMAMIZ GEREKİYOR"

Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyürken uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması konusunda bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Her fırsatta dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır. Nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı, bir arada yaşama kültürünü hakim kılmamız gerekiyor.

"İNSANA SAYGI DUYAN HERKESİN İTİRAZ ETMESİ GEREKİYOR"

Hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz.

"GIDA KRİZİYLE MÜCADELEYE KATKIDA BULUNABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, temsil niteliğini haiz, adil, demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve etkin kılınması şarttır. MIKTA gibi oluşumlar da bu bakımdan büyük önem taşıyor. MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda kriziyle mücadelede yapıcı katkılarda bulunabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle ve yeni meydan okumalarla mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum. Değerli dostum Vidodo'ya bu buluşmayı gerçekleştirdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum."