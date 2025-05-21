Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze uyarısı: Yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze uyarısı: Yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze uyarısı: Yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da "Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi"nde konuştu. BM yetkilisinin "Gazze'de 48 saatte 14 bin bebek ölebilir" uyarısını tekrarlayan Erdoğan, "Gazze'de sivil halk cehennemi yaşıyor. 14 bin bebeğin öleceğine dair vahim bir uyarıda bulunuldu. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığının durulması, Filistin'in toprak bütünlüğünün tanınması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı. Buradaki konuşmasına, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmi zirvesi vesilesiyle Macaristan'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a "nazik ev sahipliğinden dolayı" teşekkür etti.

Erdoğan, TDT dönem başkanlığını yürüten Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a da başarılarının devamını diledi.

MACARİSTAN'A VERDİĞİMİZ ÖNEMİN EN AÇIK GÖSTERGESİ"

Zirvenin ilk kez bir gözlemci ülkede düzenlenmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatımızın bir zirvesini ilk defa gözlemci ülkede tertiplememiz Macaristan'a verdiğimiz önemin en açık göstergesidir." dedi.

Türk devletlerinin, "tarihin ve medeniyetin kesişim noktasında Doğu'nun bilgeliğiyle Batı'nın dinamizmini birleştiren köklü bir mirasın taşıyıcıları" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Teşkilatımızın Doğu ile Batı'yı buluşturan bu stratejik bağlantının asli mimarlarından biri olacağına yürekten inanıyorum. Temsilcilik ofisi ile kuraklığın önlenmesi enstitüsüne ev sahipliği yapan Macaristan'ın Teşkilatımız ile Avrupa kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayan rolüne büyük önem atfediyoruz. Macaristan temsilcilik ofisimizin icra direktörlüğüne de Macaristan'ın İstanbul eski Başkonsolosu Balázs Hendrich'in atanmasının ofisin etkinliğini artıracağı kanaatindeyiz. Bu vesileyle Macaristan'ın kültürel işbirliğimizin nişanesi Türk Kültürü Teşkilatı'na (TÜRKSOY)gözlemci üye olarak katılımını teşvik ettiğimizi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze uyarısı: Yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir

"KKTC'NİN BULUNMADIĞI TÜRK DÜNYASI AİLE FOTOĞRAFI EKSİK KALACAKTIR"

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Önümüzde gidilecek çok mesafe var. Sizlerle hedefe varacağımızdan şüphem yok. Nevruz bayramı kader ve gönül birliğimizin kültürel mirasıdır. Bundan böyle Nevruz ve Kutlama günü olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyacağız. UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık Günü'nün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Özbek kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Özbekistan'ın üye olarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Doğu ile Batı arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım hattını teşkil eden ortak koridor, stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor. Üye devletlerin desteğini bekliyoruz. Geçmişteki trajediler ve bugün Gazze'deki trajediler bizlere sınır ötesini düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Kıbrıs Türklerinin hak mücadelesine omuz verilmesini bekliyoruz. Ak sakallıların KKTC'deki toplantısını anlamlı buluyoruz. KKTC'nin bulunmadığı Türk dünyası aile fotoğrafı eksik kalacaktır. İnşallah uzak olmayan gelecekte KKTC'yi tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri görmeyi ümit ediyorum.

"YARDIM ULAŞMAZSA 14 BİN BEBEK ÖLEBİLİR"

Kafkasya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycan Ermenistan barış görüşmelerindeki mutabakattan memnunuz. Bu birçok fırsatı da beraberinde getirecektir. Aliyev'in barışı getirecek lider olarak tarihe geçecektir. Gazze'de ise sivil halk cehennemi yaşıyor. 14 bin bebeğin öleceğine dair vahim bir uyarıda bulunuldu. Gazze'deki çabalara katkılarımız önemlidir. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığının durulması, Filistin'in toprak bütünlüğünün tanınması gerekiyor. Rusya Ukrayna savaşının küresel etkilerini hepimiz derinden hissediyoruz. Taraflar İstanbul'da bir araya geldi ve adil barış için her iki ülke ile temaslarımızı sürdüreceğiz. Suriye'de istikrar için de yoğun çabalarımız devam ediyor. Prof. Dr. Aziz Sancar'ı bugün özellikle aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. Bişkek'teki kararla alınan ödülü kendisine takdim edeceğiz. Türk milletine daha nice başarılar yaşatacaklarını düşünüyoruz. Budapeşte deklarasyonunun dost ve kardeş ülkelere hayırlı olsun.

BM YETKİLİSİ NE DEMİŞTİ?

Birleşmiş Milletler'in (BM) insani yardım şefi Tom Fletcher, İsrail'in Gazze'ye yardım girmesine izin vermemesi durumunda 48 saat içinde 14 bin bebeğin ölebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası baskılar sonrası İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pazar gecesi yaptığı açıklamada, Gazze'de bir 'açlık krizi' yaşanmaması için 11 haftadır süren yıkıcı yardım ambargosunu sınırlı da olsa gevşeteceğini duyurdu. Ancak bu gevşemenin yalnızca 'asgari düzeyde' olacağı belirtildi.

BBC'ye konuşan BM yetkilisi Fletcher, dün Gazze'ye yalnızca beş yardım kamyonunun girdiğini ve bunun 'denizde bir damla' olduğunu, Gazze halkının ihtiyaçları için tamamen yetersiz kaldığını söyledi.

Kamyonların bebek maması ve besleyici gıdalar taşıdığını, teknik olarak Gazze sınırına girmiş olsalar da henüz sivillere ulaşmadıklarını, sınırın hemen ötesinde beklediklerini belirtti.

Fletcher, yardım ulaşmazsa 48 saat içinde 14 bin bebeğin ölebileceği uyarısında bulundu. "Önümüzdeki 48 saatte bu 14 bin bebekten mümkün olduğunca fazlasını kurtarmak istiyoruz," dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze uyarısı: Yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir

Erdoğan korkunç gerçeği haykırdı: 48 saatte 14 bin bebek ölebilir
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"RECEP" ten masallar............ Bütün Türkiye'nin önünde "RECEP" e hatırlatıyorum : Ocak-2024'te Filistin'de öldürülen Müslümanların sayısı 20,000'i geçmiş olmasına rağmen, "RECEP" ve MHP 2-Mayıs-2024'e kadar İSRAİL'Lİ KATİLLERLE TİCARETE devam ettiler, İSRAİL'Lİ KATİLLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA devam ettiler... ve Yemen'deki KAHRAMAN HUSİLERİN yaptıkları (ve "RECEP" ve MHP'nin "YAPMADIKLARI") "RECEP" ve MHP'nin "gerçek yüzünü" ortaya çıkarmıştır............

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Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Bugün İsrail'in en büyük Ticaret ortağı ve cesaret ödülünü alan kim acaba Uyan Türkiye Uyan Yoksa uyanacağım bir Türkiye olmayacağım

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Haber YorumlarıFuat Marik:

İsrail kendi sonunu hazırlıyor

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