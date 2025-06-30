2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarına, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, 2026 yılındaki NATO zirvesi için de çarpıcı bilgiler verdi.

EV SAHİBİ ŞEHİR BELLİ OLDU

Erdoğan, 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesine kaçırdık. Savunma sanayi ürünleri ticaretine yönelik engellerin kaldırılmasına matuf irademizi ittifak belgelerine yansıttık.

Hem kapalı toplantıda hem de liderlerle olan görüşmelerimizde Gazze'de 21 aydır devam eden zulme dikkat çektik. 2026 NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine inşallah Temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararlar alınmasına zemin hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Konuşmasında "Cumhur İttifakı olarak başlatıp bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede kat ettiği mesafeden memnunuz" sözlerini de sarf eden "Siyasi aktörlerin sorumlu ve yapıcı açıklamalarını takdirle karşılıyor sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz. Bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir. Bu hayırlı süreci de akamate uğratmak isteyen olduğunu biliyoruz.

Örgüt içinde kimi unsurların çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor. Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecektir. Milletimizin huzuruna kast edildiğinde veya milli güvenliğine yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye ziyadesiyle sahibiz" diye konuştu.

ORMAN YANGINLARI ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE

Erdoğan ayrıca şu açıklamalarda bulundu: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artış yaşanmaya başladı. 1 Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz 33 bin 200 ton su attı. Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. 10'u tutulandı, 10 kişi adli tedbirle serbest bırakıldı. İzmir, Menderes, Seferihisar, Makina Akhisar, Muğla Bodrum'daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sakarya-Bilecik'teki yangınlar kısmen kontrol altına alındı.

"TARIM ALANINDA ÇOK İYİ BİR İVME YAKALADIK"

Muhalefet aksini iddia etse de tarım alanında çok iyi bir ivme yakaladık. Bunda çiftçimize verdiğimiz destek ve teşviklerin çok büyük payı var. Bu kredilerin yüzde 90'ından fazlası 653 milyar liralık bölümü, devletimizin faiz desteği verdiği subvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Nisan ayında yaşanan zirai don olayından olumsuz etkilenen çiftçilerimize de destek oluyoruz. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını telafi ediyoruz."