Cübbeli Ahmet Hoca İran'ı yerden yere vurdu: Sahte kahramanlıklarına aldanmayın

İran ve İsrail arasında yükselen tansiyon nedeniyle gözler Orta Doğu'ya çevrildi. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün ise İran ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet Hoca, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran-İsrail gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca, İran'ın olası İsrail saldırısına ilişkin, "İran'a aldananlara mühim uyarı!" notunu paylaşarak dikkat çeken ifadelere imza attı.

"YENİ BİR ACEM OYUNU SERGİLİYORLAR"

Cübbeli Ahmet Hoca, "'Tutmayın beni' kahramanlarından olan şovmen İran şu anda bütün dünyayı kendine kilitleyip: 'Bakın İsrail'e ne yapacağım' diyerek İsmail Haniye'yi düşmanlara satmanın kefaretini ödemiş gibi yaparken bir yandan da yeni bir acem oyunu sergiliyor. Nasrallah'a: 'Gelme, senin güvenliğini sağlayamam' diyen İran, Haniye'yi buyur ederek en korunaklı 78 villanın bulunduğu sitede bir villaya yerleştiriyor. Ne hikmetse Hizbullah üyeleri, İslami cihat mensupları ve Husiler gibi farklı gruplarla dolu olan villalardan sadece Haniye'nin villasının odası isabet alıyor." dedi.

"İRAN'IN SAHTE KAHRAMANLIKLARINA ALDANMAYIN"

"İran şu anda İsrail'e birtakım füzeler atabilir." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Mühim olan bunların nereye isabet edeceği ve İsrail'e ne zarar vereceğidir. Artık Müslümanlar füze atmış olmak için atmaktan başka bir icraat yapmayan İran'ın sahte kahramanlıklarına aldanmayı bıraksınlar da Hamas'ın ve Gazze'nin İran'ın şerrinden bir an önce kurtulması için gayret etsinler. Zira Şia'nın şerrini idrak edemeyip önce ondan kurtulamayan Ehl-i Sünnet dinsizlerin şerrinden asla kurtulamaz." ifadelerini kullandı.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.