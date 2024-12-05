Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı

Suriye'de adı çok sayıda katliama karışmış ve Beşar Esad rejiminin 25. Tümen Komutanı Tuğgeneral Suheyl Hassan, Hama şehir merkezi yakınlarında yapılan saldırılarda yaralandı.

OKULA YAPILAN SALDIRIDA YARALANDI

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hassan, rejim karşıtı grupların 25. Tümen'in ana karargahı Zırhlı Birlikler Okulu'na yaptığı saldırıda hafif yaralandı. Hama'nın doğusunda yer alan komuta merkezi çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

SUHEYL HASSAN KİMDİR?

1970'te Suriye'nin sahil bölgesi Ceble şehrinde doğan Hassan, 1991'de Hava Harp Okulu'ndan mezun olmasının ardından İran ve Rusya'da askeri eğitim aldı. Hava Kuvvetlerinde bir süre görev alan Hassan, Suriye iç savaşından önce Esad rejimin en kritik kurumlarından Hava Kuvvetleri İstihbaratında çalıştı.

Arap Baharı'nın Suriye'ye sıçramasının ardından Suriye ordusuna bağlı Özel Kuvvetler biriminde görev alan Hassan, bir süre sonra kendi oluşturduğu özel birliğe komutanlık yapmaya başladı. Aralık 2015'te "Tuğgeneral" rütbesine terfi ettiği bilinen Hassan'ın rejimin ayaklanmayı şiddetle bastırma fikrinin ve varil bombası kullanımının arka planındaki isim olduğu iddia ediliyor.

"ESAD'IN EN SEVDİĞİ ASKER"

2014 yılında gazeteci Robert Fisk tarafından "Esad'ın en sevdiği askeri" olarak tanımlandı. Esad'ın başarılı ve en sadık subaylarından birisi olarak lanse edildiği için çokça kez Rusya tarafından onurlandırıldı ve General Valery Gerasimov tarafından kendisine ikonik bir kılıç takdim edildi.

Gerasimov, Hassan'a ikonik bir kılıç hediye etmişti.

RUSYA'NIN SURİYE'DE EN ÇOK İRTİBAT KURDUĞU ASKERLERDEN

Muhaliflerin yanı sıra DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlara da katılan Suheyl Hasan, Rusya'nın Suriye'de en çok irtibat kurduğu askerlerden biri. Bu nedenle Esad-Rusya arasındaki sıkı bağ bozulmadığı takdirde ileride kendisini daha üst makamlarda görmek mümkün. İmaj değiştirmesi, propaganda faaliyetlerini yoğunlaştırması ve Rusya ile iletişim halinde olması Hasan'ın ileriye dönük büyük planları olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Hassan, Esad'ın koltuğuna oturabilecek adaylar arasında gösteriliyor.