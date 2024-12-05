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Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı

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27 Kasım Cuma günü Suriye'de rejime karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirirken ülkenin en büyük 4. kenti olan Hama'daki ilerleyişini sürdürüyor. Muhaliflerin şehir merkezinde yakınlarında bir okula düzenledikleri saldırıda Suriye'de adı çok sayıda katliama karışan Esad rejiminin 25. Tümen Komutanı Tuğgeneral Suheyl Hassan'ın yaralandığı öğrenildi. Hassan, Esad'ın koltuğuna aday isimler arasında gösteriliyor.

Suriye'de adı çok sayıda katliama karışmış ve Beşar Esad rejiminin 25. Tümen Komutanı Tuğgeneral Suheyl Hassan, Hama şehir merkezi yakınlarında yapılan saldırılarda yaralandı.

OKULA YAPILAN SALDIRIDA YARALANDI

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hassan, rejim karşıtı grupların 25. Tümen'in ana karargahı Zırhlı Birlikler Okulu'na yaptığı saldırıda hafif yaralandı. Hama'nın doğusunda yer alan komuta merkezi çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı

SUHEYL HASSAN KİMDİR?

1970'te Suriye'nin sahil bölgesi Ceble şehrinde doğan Hassan, 1991'de Hava Harp Okulu'ndan mezun olmasının ardından İran ve Rusya'da askeri eğitim aldı. Hava Kuvvetlerinde bir süre görev alan Hassan, Suriye iç savaşından önce Esad rejimin en kritik kurumlarından Hava Kuvvetleri İstihbaratında çalıştı.

Arap Baharı'nın Suriye'ye sıçramasının ardından Suriye ordusuna bağlı Özel Kuvvetler biriminde görev alan Hassan, bir süre sonra kendi oluşturduğu özel birliğe komutanlık yapmaya başladı. Aralık 2015'te "Tuğgeneral" rütbesine terfi ettiği bilinen Hassan'ın rejimin ayaklanmayı şiddetle bastırma fikrinin ve varil bombası kullanımının arka planındaki isim olduğu iddia ediliyor.

"ESAD'IN EN SEVDİĞİ ASKER"

2014 yılında gazeteci Robert Fisk tarafından "Esad'ın en sevdiği askeri" olarak tanımlandı. Esad'ın başarılı ve en sadık subaylarından birisi olarak lanse edildiği için çokça kez Rusya tarafından onurlandırıldı ve General Valery Gerasimov tarafından kendisine ikonik bir kılıç takdim edildi.

Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandıGerasimov, Hassan'a ikonik bir kılıç hediye etmişti.

RUSYA'NIN SURİYE'DE EN ÇOK İRTİBAT KURDUĞU ASKERLERDEN

Muhaliflerin yanı sıra DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlara da katılan Suheyl Hasan, Rusya'nın Suriye'de en çok irtibat kurduğu askerlerden biri. Bu nedenle Esad-Rusya arasındaki sıkı bağ bozulmadığı takdirde ileride kendisini daha üst makamlarda görmek mümkün. İmaj değiştirmesi, propaganda faaliyetlerini yoğunlaştırması ve Rusya ile iletişim halinde olması Hasan'ın ileriye dönük büyük planları olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Hassan, Esad'ın koltuğuna oturabilecek adaylar arasında gösteriliyor.

Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTAKAR YUS:

DİKTATÖRE YARANMAK İÇİN YAPTIKLARI ZULÜMLERİN HESABINI ENİNDE SONUNDA CEZASINI ÇEKER

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Yakında ölüm haberinide yazarsınız

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Vururlar seni Merdo, söylemedim mi...

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarımurat akkaya:

içerisi şampiyonlar ligi gibi pırlantacılar galericiler ??

Yorum Beğen6
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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

cihatçı teröristler yarın bizimde başımıza bela Türkiye Esad in yanında durmalı bu teröristler Amerika gudumunde

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