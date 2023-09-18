Çocukluğundan beri kör olma hayali kuran kadın gözüne lavabo açıcı dökerek kendini kör etti

Kuzey Carolinalı 21 yaşındaki Jewel Shuping, çocukluğundan beri kör olma hayali kuruyordu. Bu hayalini gerçekleştirmek için gözlerine lavabo açıcı döktü. Gözleri hasar gören Shuping, doktorların tüm çabalarına rağmen görme becerisini geri kazanamadı.

Çocukluğundan beri kör olma hayali kuranKuzey Carolinalı 21 yaşındaki Jewel Shuping çocukluğunda beri sürekli kör olma hayali kurdu.

Bu hayali gerçekleştirmek için gözlerine lavabo açıcı döktü. Gözleri hasar gören Shuping , doktorların tüm çabalarına rağmen görme becerisini geri kazanamadı.

Shuping, çocukken kör olmayı düşünmeye başladığını ve kör olduğunu düşünmenin kendisini rahatlattığını söyledi.

Gözüne, lavabo açıcı döktüğü sırada gözleri ve cildi yanmasına rağmen kör oluyorum, her şey yolunda gidiyor diye sevinç çığlıkları attı.

30 dakika sonra hastaneye gittiğinde ise doktorlar, gözünün ağır hasar gördüğünü ve yapacak pek bir şey olmadığını söyledi. Shuping, altı ay içinde yavaş yavaş tüm görme becerisini kaybetti.

' Kişide engelli olma arzusu veya engelli olamamanın yarattığı sıkıntı ile karakterize edilen bir bozukluk' sorunundan dolayı böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Shuping, yatıklarından dolayı kendini suçlamadığını ve kimsenin de kendisinin suçlamaması gerektiğini söyledi.