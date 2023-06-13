Çocuğunu almak için okula iç çamaşırıyla giden fenomen diğer velilerin tepkisini çekti

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve model Olivia, çocuğunun okuluna sütyen ve transparan tulumla gitti. Vücudunu gururla sergilemekten çekinmeyen biri olarak bilinen kadın okula gitme anını videoya çekti. Olivia bu hareketiyle diğer velilerin tepkisini çekti

Olivia, "iş üniforması" olarak adlandırdığı kıyafeti çocuğunu okula almaya giderken giydi. Ancak bu oldukça cesur bir tercih çünkü Olivia, yetişkinlere yönelik bir abonelik sitesinde çalışıyor. Kıyafeti, hayranları için çekimler yaptığı iç çamaşırlarıyla benzerlik gösteriyor.

VELİLERİN HOŞUNA GİTMEDİ

Bu durum daha önce ahlaki değerlere önem veren bazı ebeveynler arasında tepkilere neden oldu. Olivia, özellikle parlak pembe bir sütyen ve uyumlu dantel tulum ile yetişkin filmde oynayacak gibi kostüm giymesi destekten çok tepki çekti.

HAYRANLARI DESTEK ÇIKTI

Genç kadın o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Araba kullandığı esnada çektiği videoya "Bir keresinde işten hemen okula gelirken" diye not düştü. Olivia'nın paylaşımına bazı hayranları heyecanla yorumlar yaparak katıldı, biri "Vay canına, ne kadar güzelsin" dedi.

"UTANÇ VERİCİ"

Ancak bazıları, bu kadar açık bir kıyafetin halka açık bir yerde giyilmesini uygun bulmadı. Bir izleyici, "Çocuklarınız bunu görse, ne utanç verici bir durum!" dedi. Bir başkası ise "Bu hiç mütevazı değil" şeklinde ifade etti.