Çitlere cinsel çekim hisseden kadının yaptıkları görenleri dumur etti - Haberler

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Çitlere cinsel çekim hisseden kadının yaptıkları görenleri dumur etti

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Çitlere cinsel çekim hisseden kadının yaptıkları görenleri dumur etti

Cansız nesnelere karşı cinsel yönelim olan 'objectum cinsel' olarak tanımlanan sendroma yakalanan Erika LaBrie, çitleri fiziksel olarak çekici bulduğunu söyledi. Erika LaBrie daha önce de Eyfel Kulesi ile evlenerek adından söz ettirmişti.

Daha önce Eyfel Kule'si ile evlenerek büyük sansasyon yaratan Erika LaBrie, şimdi de çitleri fiziksel olarak çekici bulduğunu söyleyerek gündem oldu.

Çitlere cinsel çekim hisseden kadının yaptıkları görenleri dumur etti

Erika'nın çitleri göstererek onları neden çekici bulduğunu anlattığı ve çitlerin üzerine oturduğu görüntüler, izleyenleri şoke etti.

Çitlere cinsel çekim hisseden kadının yaptıkları görenleri dumur etti

Erika, belgeselden paylaşılan kısa kesitte "Burada böyle bir çit bulmayı hiç beklemiyordum. O mükemmel, yani benim çok sevdiğim şekil bu. Bu açılar? Efsanevi. Bu çit kesinlikle fiziksel olarak ilgimi çekiyor ve bu çiti daha iyi tanımak istiyorum" diyor.

Çitlere cinsel çekim hisseden kadının yaptıkları görenleri dumur etti

Erika "Tatlı" olduğunu söyleyerek doğrudan çitle konuşmaya devam ediyor.

Çitlere cinsel çekim hisseden kadının yaptıkları görenleri dumur etti

Çitlere cinsel çekim hisseden kadının yaptıkları görenleri dumur etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Eyfel Kulesi Komik - İlginç Dünya Haberler

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