Çitlere cinsel çekim hisseden kadının yaptıkları görenleri dumur etti
Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Cansız nesnelere karşı cinsel yönelim olan 'objectum cinsel' olarak tanımlanan sendroma yakalanan Erika LaBrie, çitleri fiziksel olarak çekici bulduğunu söyledi. Erika LaBrie daha önce de Eyfel Kulesi ile evlenerek adından söz ettirmişti.
Daha önce Eyfel Kule'si ile evlenerek büyük sansasyon yaratan Erika LaBrie, şimdi de çitleri fiziksel olarak çekici bulduğunu söyleyerek gündem oldu.
Erika'nın çitleri göstererek onları neden çekici bulduğunu anlattığı ve çitlerin üzerine oturduğu görüntüler, izleyenleri şoke etti.
Erika, belgeselden paylaşılan kısa kesitte "Burada böyle bir çit bulmayı hiç beklemiyordum. O mükemmel, yani benim çok sevdiğim şekil bu. Bu açılar? Efsanevi. Bu çit kesinlikle fiziksel olarak ilgimi çekiyor ve bu çiti daha iyi tanımak istiyorum" diyor.
Erika "Tatlı" olduğunu söyleyerek doğrudan çitle konuşmaya devam ediyor.