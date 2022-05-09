Cinsel ilişki sırasında yüksek tempodan kan şekeri düşen kadın az daha ölüyordu

Sosyal medyada üzerinden cesur paylaşımlarıyla tanınan Mimi Bolivya ve eşi Victo Ferraz sosyal medyadan cinsel hayatlarının detaylarını anlattı. Cinselliğe ve birbirlerine bağlı olduklarını dile getiren Bolivya, "Günde en az 5 kez cinsel ilişkiye giriyoruz. Ancak yüksek libido bazen sağlığımız için tehlike oluşturuyor." dedi.

KAN ŞEKERİ DÜŞTÜ, AZ DAHA ÖLÜYORDU

Eşinin cinsel ilişki sırasında kendisine göre daha tuhaf istekleri olduğundan söz eden Bolivya, "Kocamın tuhaf yatak odası istekleri ara sıra kan şekeri seviyemin düşmesine neden oluyor. O kadar çok cinsel ilişkiye giriyoruz ki bazen midem bulanıyor. Bir kere cinsel ilişkiye girdikten sonra tansiyonum o kadar düştü ki çok kötü oldum" dedi.

TAKVİYE ALMAYA BAŞLADI

Başına gelen olaydan sonra daha dikkatli davranmaya başlayan Bolivya'nın doktoruna da danışarak ek gıdalar almaya başladığı öğrenildi.

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