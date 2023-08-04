Cinayet sanığı polisi jelibon yiyerek bekledi

Galler'de yaşanan korkunç cinayet, üç çocuk annesi June Fox-Roberts'ı vahşi bir şekilde öldüren Luke Deeley'in polis tarafından jelibon yiyerek beklerken yakalanmasıyla dehşet verici bir olaya dönüştü. Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Deeley'in akıl hastanesine nakledilmesi kararlaştırıldı ve toplumda güvenlik ve akıl sağlığı tartışmalarını gündeme getirdi.

Galler'de 2021 yılında yaşanan korkunç olay, üç çocuk annesi June Fox-Roberts'ı vahşi bir şekilde öldüren 26 yaşındaki Luke Deeley'in polis tarafından jelibon yiyerek beklerken yakalanmasıyla şok edici bir boyut kazandı. Llantwit Fardre bölgesinde yaşayan kadının evine giren Deeley, genç kadına acımasızca saldırdı ve onu bayılttıktan sonra kafasını kopararak olay yerinden kaçtı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, saldırganın kimliğini belirledi ve Deeley'i aramaya başladı. Kısa bir süre sonra bir sanayi mahallesinde, kaldırımda otururken jelibon yiyerek bulundu. Sanki cinayeti işlemiş olmanın hiçbir etkisinde olmadan, soğukkanlı bir şekilde bekliyordu.

Polis, Deeley'i gözaltına aldıktan sonra kameralara yansıyan bu şaşırtıcı görüntüleri dün kamuoyuyla paylaştı. Görüntüler sosyal medyada ve İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı. Deeley'in cinayeti işlemesi sonrasında hemen yakalanması ve sakin bir şekilde jelibon yiyerek beklemesi, olayın daha da ürpertici bir hal almasına neden oldu.

Deeley, ilerleyen süreçte paranoyak şizofren teşhisi konuldu. Tutuklandıktan sonra İngiliz makamlar, cani katilin akıl hastanesine nakledilmesine karar verdi. Bu korkunç olay, toplumda güvenlik endişelerini artırdı ve akıl sağlığı konusunda daha fazla farkındalık yaratma ihtiyacını vurguladı. Ülkede cinayetler ve akıl sağlığına yönelik tedbirler tartışma konusu oldu.