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Çin, TikTok'un ABD Ağı İçin Elon Musk ile Görüşmelere Başladı

Çin, TikTok'un ABD Ağı İçin Elon Musk ile Görüşmelere Başladı
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Bloomberg News'in haberine göre, Çinli yetkililer TikTok'un ABD ayağını Elon Musk'a satmak için ön görüşmeler yapıyor. TikTok'un geleceği, ByteDance'in kontrolünde kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

(ANKARA) - ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg News, Çinli yetkililerin, TikTok'un ABD ayağını SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'a satmak için ön görüşmeler gerçekleştirdiğini öne sürdü.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg News'in dün bildirdiğine göre, Çinli yetkililer, TikTok'un ABD ayağını SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'a satmak için ön görüşmeler gerçekleştiriyor. Haberde, Pekinli yetkililerin TikTok'un ana şirket Bytedance'ın kontrolünde kalmasını tercih ettiği belirtildi.

TikTok'un ABD ayağının "rekabetçi bir süreçle" ya da hükümet tarafından yapılacak bir düzenlemeyle satılabileceği belirtilirken, uygulamanın geleceğinin artık yalnızca ByteDance'in kontrolünde olmadığı ileri sürüldü. Bloomberg News'e göre, yetkililer TikTok ABD'nin nasıl kontrol edileceği konusunda henüz bir fikir birliğine varamadı.

Habere göre, ByteDance'ın Musk ve TikTok'un görüşmelerinden haberdar olup olmadığı belirsizliğini koruyor. İsmini vermek istemeyen bir TikTok Sözcüsü ise, haberde yer alan iddiaya yanıt olarak, "Saf kurgu hakkında yorum yapmamız beklenemez" dedi.

Elon Musk, X sosyal medya platformu iletişim sorumluları ve Çin'in Siber Uzay ve Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Çin hükümetinin Bythedance'de "altın hissesi" olduğu bilinirken; TikTok, daha önce Çin hükümetinin hissesinin, "TikTok da dahil olmak üzere ByteDance'ın Çin dışındaki küresel ayakları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını" bildirmişti.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçen hafta Çin'le ilgili ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle TikTok'u 19 Ocak'a kadar ABD'de satışa zorlayacak ya da yasaklayacak bir yasayı onaylaması bekleniyordu.

Kaynak: ANKA / Dünya
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