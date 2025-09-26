Haberler

Çin, İsrail'e karşı harekete geçti

Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
Güncelleme:
Çin, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle BM üyeliğinin sonlandırılması ve gerekirse müdahalenin de gündeme alınması gerektiğini açıkladı. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Pekin, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Çin, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı eylemleri nedeniyle ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin sonlandırılması ve gerekirse olası bir müdahalenin de masada olması gerektiğini açıkladı.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR"

Çinli yetkililer, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek bunun BM üyeliğiyle bağdaşmadığını vurguladı. Açıklamada, Gazze'de yaşanan insani dram karşısında uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

VETO HAKKINA SAHİP

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesinden biri ve veto hakkına sahip. Bu pozisyonu, Pekin'in uluslararası krizlerde sözünü daha da güçlü kılıyor. İsrail'in BM üyeliğinin sonlandırılması çağrısı da bu nedenle dikkat çekici bulunuyor.

ÇİN'İN ORTADOĞU POLİTİKASI

Çin'in Orta Doğu politikası, "denge ve ekonomi odaklı diplomasi" üzerine kurulu. Pekin, bölgede özellikle enerji ihtiyacını güvence altına almak için Suudi Arabistan, İran ve Körfez ülkeleriyle yakın ilişkiler yürütüyor. İsrail ile de teknoloji ve ticaret alanında iş birliği yapan Çin, aynı zamanda Filistin konusunda uzun süredir iki devletli çözümü savunuyor. ABD'nin etkisine karşı bölgede "arabulucu aktör" rolünü öne çıkarmaya çalışan Pekin, son dönemde Suudi Arabistan-İran normalleşmesine aracılık etmesiyle dikkat çekmişti.

TAYVAN GERİLİMİ

Öte yandan, Çin'in İsrail Büyükelçiliği de İsrailli bir milletvekilinin Tayvan'ı ziyaret etmesi üzerine dikkat çeken bir çıkış yaptı. Büyükelçilik, "Çin'in temel çıkarlarına zarar verilemeyeceğini, aksi halde bunun bedelinin ödeneceğini" belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
