Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore, orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini doğruladı

Kim dünyayı tedirgin eden testi doğruladı
ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan çok konuşulacak 'af' açıklaması

"Hiçbir örgüt ve ideoloji dışında tutulamaz"
BBC

Çin'in Tibet Bölgesinde 7,1 Büyüklüğünde Deprem: 32 Ölü

Çin'in Tibet Bölgesinde 7,1 Büyüklüğünde Deprem: 32 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sonucunda en az 32 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü Shigatse kenti oldu ve artçı sarsıntılarla beraber komşu Nepal ve Hindistan'da da hissedildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Tibet bölgesinde gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Çin medyasına göre Tibet'in Shigatse kentinde yerel saatle sabah saat 09:00'da meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.

Deprem komşu Nepal ve Hindistan'ın bazı yerlerinde de hissedildi.

Büyük bir fay hattında üzerinde yer alan bölgede depremler sık görülüyor.

Shigatse, Tibet'in en kutsal şehirlerinden biri. Tibet Budizminde Dalai Lama'dan sonra gelen dini lider Panchen Lama'nın yaşadığı yer.

Sosyal medya gönderilerinde evlerin yıkıldığı ve şiddetli artçıların yaşandığı görülüyor.

Çin medyasına konuşan araştırmacı Jiang Haikun, 5 büyüklüğünde depremlerin beklenebileceğini ancak daha büyük depremlerin gerçekleşmesi ihtimalinin düşük olduğunu aktardı.

Everest Dağı'nın eteklerinde yer alan ve dondurucu soğukların yaşandığı bölgede İHA'larla arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgede elektrik ve su da kesildi.

Nepal'da can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

2015 yılında Nepal'in başkenti Katmandu'da gerçekleşen 7,8 büyüklüğündeki depremde 9 bin kişi ölmüş, 20 binden fazla kişi yaralanmıştı.

BBC
img

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe
img

"Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum"
img

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

İşte Barış'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7 Ocak Kağıthane, Beykoz, Tuzla elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7 Ocak Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7 Ocak Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 7 Ocak Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adem Kılıçcı evli mi, nişanlısından mı ayrıldı? Bursa elektrik kesintisi! 7 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.