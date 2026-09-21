Çin Dışişleri, Şi Cinping'in 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacağını açıkladı

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ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi Cinping,'in ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı