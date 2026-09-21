Çin Dışişleri, Şi Cinping'in 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacağını açıkladı

Çin Dışişleri, Şi Cinping'in 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Açıklamada ziyaretin resmi nitelikte olacağı ve belirtilen tarihlerde yapılacağı ifade edildi.
ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi Cinping,'in ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı