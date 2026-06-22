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Çin'den 'ABD-İran müzakereleri'ne destek açıklaması

Çin'den 'ABD-İran müzakereleri'ne destek açıklaması
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran ile ABD arasındaki diyalog ve müzakere sürecinde elde edilen ivmenin korunmasını temenni etti. Çin, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuk çabalarını desteklediğini belirtti.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran ile ABD'nin diyalog ve müzakere sürecinde elde edilen ivmeyi korumasını temenni ettiklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Guo, Çin'in Pakistan ve Katar'ın ara buluculuk çabalarını desteklediğini belirterek, İran ile ABD'nin diyalog ve müzakere sürecinde elde edilen ivmeyi korumasını temenni ettiklerini söyledi.

Sözcü Guo, tarafların birbirlerine doğru adımlar atmayı sürdürmelerini, görüşmelerde somut ve olumlu ilerlemeler kaydetmelerini umut ettiklerini de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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