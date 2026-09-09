Haberler

Çin’den ABD’ye çağrı: Asılsız suçlamalara son verin

Çin’den ABD’ye çağrı: Asılsız suçlamalara son verin
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik asılsız suçlamaları durdurması gerektiğini bildirdi.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik asılsız suçlamaları durdurması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında yapay zeka konusunda açıklamada bulundu. Mao, Çin'deki yapay zeka gelişiminin, ortak istişare, ortak paylaşım ve açık iş birliği anlayışı doğrultusunda kendi gücüne dayanarak elde ettiği bir sonuç olduğunu söyledi.

Çin'in her zaman tarafların iş birliğini güçlendirerek yapay zekanın açık, kapsayıcı ve herkese fayda sağlayan bir alan haline dönüşmesini umduğunu belirten Mao, "ABD'nin iki ülke liderlerinin daha önce vardıkları önemli mutabakatları yerine getirerek Çin'e yönelik asılsız suçlama ve karalamaları durdurmasını gerek. Çin ile ABD yapay zeka alanında iki büyük ülke ve iş birliğini güçlendirmeliler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı! Saygısızlığı yanına kar kalmadı

Bayrağa saygısızlık yanına kar kalmadı! Türk yargısıyla tanışacak
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek

Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı

Şovun sonu emniyette bitti! Bugün de "Beyaz" Haydar gözaltında