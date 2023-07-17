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Çin'de 25 çocuğu zehirleyen anaokulu öğretmeni idam edildi

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Çin'de bir anaokulu öğretmeni, meslektaşıyla yaşadığı tartışma sonucunda intikam amacıyla 25 çocuğun yulaf lapasını zehirledi. Zehirlenen 25 öğrenciden 2'si ölürken, öğretmen idam edildi.

2019'da Çin'de 25 çocuğu zehirleyen anaokulu öğretmeni, idam edildi. Öğretmen, meslektaşıyla yaşadığı bir tartışma sonucunda 'intikam' almak amacıyla çocukların yulaf lapasını zehir koymuştu.

39 yaşındaki Wang Yun, 4 yıl önce Jiaozuo'daki Mengmeng Anaokulu'nda okuyan öğrencileri zehirledikten sonra tutuklanmış ve daha sonra idam cezasına çarptırılmıştı. Wang, meslektaşıyla tartıştıktan sonra intikam almak için meslektaşının öğrencilerinin kahvaltısına sodyum nitrit koyduğu iddia edildi. Öğretmen, ölüm cezasına itiraz etmiş ancak başarılı olamamıştı. Cezası, 2020 Eylül ayında ilk kez Jiaozuo şehri ara halk mahkemesi tarafından verilmişti.

İdam cezası veren mahkeme şu ifadeyi kullandı; Wang, 2019 Mart'ta 'öğrenci yönetimi konularında' meslektaşı Sun ile anlaşmazlığa düştükten sonra sodyum nitrit satın alıp öğrencilerin yemeğinin içine koydu. Ertesi sabah, yemek koruyucu olarak kullanılan ancak aşırı maruz kalındığında toksik ve potansiyel olarak ölümcül olabilen bu kimyasal bileşiği kullanarak öğrencilerin ölümüne sebep oldu.

23 çocuğun kahvaltılarını yedikten sonra kusmaya ve bayılmaya başlamasından sonra polis 27 Mart 2019'da Wang'ın öğrencileri zehirlediği iddiası üzerine bir soruşturma başlattı. Yetkililer daha sonra toplamda 25 çocuğun, Çin'i sarsan ve küresel manşetlere taşınan bu olayda zehirlendiğini tespit etti.

Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi

Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi

Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi

Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (3)

Serkan Kaplan:

HELAL OLSUN. BİZİMKİLERDE TUTTURMUŞ BİR AVRUPA UYUMU DİYE. SİLMİŞİM AVRUPASINI. BİZİM ÜLKEMİZDE YAŞANANLAR HANGİ AVRUPA ÜLKESİNDE YAŞANIRSA YAŞANSIN HEMEN İNFAZ EDERLER. BIRAKIN AVRUPAYI MEMLEKETE BAKIN. AVRUPANIN GÜZEL YANLARINI ALIN :)

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Abdulkadir Y:

Adamlar devlet idam edebiliyor bizimkiler kofti, bu idamı çıkarmayanları inşallah yavuz birisi gelirde idam eder..

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Export 86:

İdam şart

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