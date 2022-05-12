Çin'de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nyingchi kentine gitmeye hazırlanan uçakta kalkış sırasında teknik bir arıza yaşandı.

40'TAN FAZLA YOLCU HAFİF YARALANDI

Tibet Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçakta sorun tespit eden pilotların müdahalesi sonucu kalkışın durduruldu, pistten sapan uçağın motoru alev aldı. Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebat tahliye edildi ve 40'tan fazla yolcu hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

China Eastern Airlines'e ait bir uçak yaklaşık iki ay önce düşmüş, uçaktaki 132 kişi yaşamını yitirmişti.