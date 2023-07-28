Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Eşi Peng Liyuan, Dünya Üniversite Yaz Oyunları Konuklarına Karşılama Yemeği Düzenledi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan konuklar için Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bir karşılama yemeği düzenledi. Yemeğe birçok ülkenin lideri ve yetkilisi katıldı. Xi Jinping, yemek sırasında yaptığı konuşmada gençlik, dayanışma ve dostluğun kutlandığı Dünya Üniversite Oyunları'nın önemine vurgu yaptı ve gençlerin bir araya gelerek küresel zorlukların üstesinden gelmeleri çağrısında bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreni öncesinde verilen karşılama yemeğinde konuşma yapıyor, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan konuklar için Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bir karşılama yemeği düzenledi.

Cuma günü verilen yemeğe Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve eşi Iriana Joko Widodo, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Guyana Cumhurbaşkanı İrfan Ali, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve FISU Başkan Vekili Leonz Eder katıldı.

Yemek sırasında bir konuşma yapan Xi, Çin hükümeti ve halkı adına, Çin'e gelen ve oyunlara katılan tüm konuklara içtenlikle hoş geldiniz dileklerini iletti.

Xi, Dünya Üniversite Oyunları'nın, düzenlenmeye başlamasından bu yana her zaman gençlik, dayanışma ve dostluğun kutlandığı bir etkinlik olarak öne çıktığını belirtti.

Xi, gençliğin gücüyle dünya barış ve kalkınmasını teşvik etmek üzere tüm dünyadan gençlerin bir araya getirilmesi ve dayanışma içinde küresel zorlukların üstesinden gelmek için Dünya Üniversite Oyunları ruhunun ileri taşınması çağrısında bulundu.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da yemeğin verildiği alana gelen Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, eşi Peng Liyuan ve konuklar, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreni öncesinde verilen karşılama yemeğinde konuşma yapıyor, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da yemeğin verildiği alandan çıkan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, eşi Peng Liyuan ve konuklar, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreni öncesinde verilen karşılama yemeğinde konuklarla grup fotoğrafı çektiriyor, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)