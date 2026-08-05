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Çin'den ABD'ye Sert Misilleme: İHA İhracatı Yasaklandı, 6 Amerikan Şirketi Yaptırım Listesinde

Çin'den ABD'ye Sert Misilleme: İHA İhracatı Yasaklandı, 6 Amerikan Şirketi Yaptırım Listesinde
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Çin, ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlar ve drone ithalat yasağına karşılık olarak, 6 Amerikan şirketini yaptırım listesine aldı ve ABD'ye insansız hava aracı ihracatını yasakladığını duyurdu.

ÇİN, Washington'ın Çinli şirketlere yönelik yaptırımlarına karşılık ABD'ye insansız hava aracı ihracatını yasakladı ve 6 Amerikan şirketini yaptırım listesine aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık, 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye insansız hava aracı (İHA) ihracatının da yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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