Haberler

CHP Münster Bielefeld Birliği, adını “YENİ Parti Münster Bielefeld” olarak değiştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Münster Bielefeld Birliği, adını “YENİ Parti Münster Bielefeld” olarak değiştirdi
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da faaliyet gösteren CHP Münster Bielefeld Birliği, gerçekleştirdiği genel kurulda çalışmalarını "YENİ Parti Münster Bielefeld" adıyla sürdürme kararı aldı.

Haber: İlhan Baba

(MÜNSTER) – Almanya'da faaliyet gösteren CHP Münster Bielefeld Birliği, gerçekleştirdiği genel kurulda çalışmalarını "YENİ Parti Münster Bielefeld" adıyla sürdürme kararı aldı.

CHP Münster Bilefeld Birliği Genel Kurulu'nda birliğin adının "Yeni Parti Münster Bielefeld" olarak değiştirilmesine karar verildi. YENİ Parti Münster Bielefeld Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Yılmaz Gökçeltik, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Halkın iradesini ve demokratik kazanımları gasbetmeyi amaçlayan antidemokratik 'butlan' sürecini kesin bir dille reddediyoruz. Bu hukuksuzluğa tamamen karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının demokrasi mücadelesine destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Gökçeltik, "Haksızlıklar karşısında asla susmayacağız, dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Bu inanç ve kararlılıkla, demokrasi mücadelemizin yeni kalesi olan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye devam edeceğiz."

Gökçeltik, hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu belirterek, "Ülkemize adaleti ve liyakati yeniden getirmek, Türkiye'yi demokratik ve refah dolu günlere kavuşturmak için mücadelemizi yurt dışından sürdüreceğiz" diye konuştu.

Genel kurulda kendilerine destek veren YENİ Parti Hannover Birlik Başkanı Mehmet Doğruyol ile yönetim kurulu üyeleri Gülseren Koyuncu, Mustafa Arda Vural ve Anıl Berk Taşçı'ya teşekkür eden Gökçeltik, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Gökçeltik, "Dayanışmamız en büyük gücümüzdür. Bizler bitti demeden bu mücadele bitmez. Yolumuz açık, aydınlık günlerimiz yakın olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

Aynı yıldızı istiyorlar! Değeri tam 40 milyon euro
Görme engelli akademisyenden vekalet için '2 şahit' istendi! O notere 200 bin TL ceza kesildi

Vekalet için gitti, '2 şahit getir' dediler! Sonu 200 bin TL ceza
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti

Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü