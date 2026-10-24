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CHP'li Dinçer, CHP Belçika Birliği Kurultayı öncesi üyelere birlik çağrısı yaptı

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CHP'li Dinçer, CHP Belçika Birliği Kurultayı öncesi üyelere birlik çağrısı yaptı Haber Videosunu İzle
CHP'li Dinçer, CHP Belçika Birliği Kurultayı öncesi üyelere birlik çağrısı yaptı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, yarınki CHP Belçika Birliği Kurultayı öncesi üyelere video mesajla birlik çağrısı yaptı. Dinçer, farklı siyasi çatı isteyen üyelerin tercihine saygı duyduklarını, dileğinin CHP çatısı altında birlikte yürümek olduğunu söyledi.

Haber: İlhan BABA

(BRÜKSEL) - CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, yarın Belçika'da gerçekleştirilecek partisinin Belçika Birliği Kurultayı öncesinde üyelere video mesajla seslenerek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, yarın Belçika'da gerçekleştirilecek CHP Belçika Birliği Kurultayı öncesinde yayımladığı video mesajla üyelere birlik ve beraberlik çağrısı yaparak mücadelenin önemine dikkati çekti.

Farklı bir siyasi çatı altında mücadele etmek isteyen üyelerin tercihlerine saygı duyduklarını belirten Dinçer, geçmişteki ortak emeğin hiçbir tartışmayla gölgelenemeyeceğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel misyonuna vurgu yapan Dinçer, " Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran iradenin partisidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanetidir. Yüzyılı aşkın süredir laikliğin, hukukun ve adaletin sesi olmuştur" dedi.

CHP'nin Türkiye'de toplumsal muhalefeti örgütleyen, sokakta ve Meclis'te halkçı politikaların savunucusu bir parti olduğunu kaydeden Dinçer, yaşanan zorlu sürecin geçeceğini ve CHP'nin varlığını sürdüreceğini dile getirdi.

CHP'nin kuşakların ortak hafızası olduğunu ifade eden Dinçer, Belçika'daki her bir üyenin sesinin ve tercihinin değerli olduğunu vurguladı. Kurultay sonucunun ne olursa olsun üyelerin birbirini kırmadan, demokratik bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten Dinçer, tüm üyelerin iradesine saygı duyacaklarını söyledi.

Üyeleri kararlarını özgürce vermeye davet eden Dinçer, "Dileğim, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yürümeye devam etmemizdir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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