Cezayir'de Fransız sömürgeciliği suç ilan edildi

Cezayir Ulusal Halk Meclisi, Fransa'nın sömürgecilik faaliyetlerini suç ilan eden yasayı oy birliğiyle kabul etti. Fransa'dan resmi özür ve tazminat talep edildi.

CEZAYİR Meclisi, Fransa'nın ülkeyi sömürgeleştirmesinin suç olduğunu ilan eden ve Paris'ten özür ile tazminat talep eden yasayı oy birliğiyle onayladı.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi'nin, Fransa'nın 1830 yılından 1962 yılına kadar ülkeye yönelik sömürgecilik faaliyetlerini suç ilan edilmesine yönelik yasa tasarısını oylamaya sunduğu belirtildi. Meclisi Başkanı İbrahim Boughali'nin başkanlığını yaptığı oturumda oylamaya katılan milletvekilleri, tasarıyı oy birliği ile kabul etti. Cezayir Meclisi ayrıca Paris yönetiminden Cezayir'deki sömürgeci geçmişi nedeniyle resmi özür ve tazminat talebinde bulundu.

Meclis Başkanı Boughali açıklamasında, yasanın hem iç hem de dış kamuoyuna açık bir mesaj gönderdiğini kaydederek, "Cezayir'in ulusal hafızası ne silinebilir ne de pazarlık konusu haline getirilebilir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise yasanın kabulü 'hem Fransa-Cezayir diyaloğunun yeniden başlatılması arzusuna hem de geçmişe ilişkin çalışmaları yatıştırmaya yönelik düşmanca bir adım' olarak nitelendirildi. Bakanlık, Fransa ile Fransız halkının, güvenlik ve göç konuları başta olmak üzere öncelikli çıkarlarının karşılanması için Cezayir ile diyaloğun sürdürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
