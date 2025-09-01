CERN'de görev alan Türk bilim adamından 4 gündür haber alınamıyor! İşte son görüntüleri

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, dünyaca ünlü fizik projelerinde görev alan oğulları Dr. Furkan Dölek'ten 4 gündür haber alamadıklarını açıkladı. Aile, ABD'de gözaltına alındığı belirtilen bilim insanının hayatından endişe ettiklerini dile getirdi.

CENR VE FERMİLAB'DA GÖREV YAPTI

Çukurova Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bursuyla yurt dışına gönderilen Dr. Dölek, doktorasını İsviçre'de bitirdi. CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde çalışmalar yürüttü. 2023'te Virginia Tech Üniversitesi'ne davet edilen Dölek, burada akademik kariyerine devam etti.

"USULSÜZLÜKLERİ BİLDİRDİ, HEDEF GÖSTERİLDİ"

İddiaya göre, Dölek görev yaptığı laboratuvarlarda güvenlik açıkları ve usulsüzlükleri ABD Enerji Bakanlığı'na rapor etti. Bu süreçte baskılara ve mobbinge maruz kalan bilim insanı görevinden uzaklaştırıldı. Önce vizesi iptal edildi, ardından Virginia Tech'ten çıkış belgesi verilmedi.

GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Sesini duyurmak için Kanada'ya yürüyüş başlatan Dr. Dölek'in, 4 gün önce ABD-Kanada sınırındaki Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı iddia edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Son görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Dölek, yanında taşıdığı çantasını bıraktığını anlatmış, "Duygular vs. Hayatta Kalma, Bugün çantalarımdan birini atmak zorunda kaldım. Bu sadece kıyafet değildi — içinde duygusal eşyalar vardı. Saklamak istediğim şeylerdi. Ama hayatta kalma, ağırlığa yer bırakmıyor. Sadece en gerekli olanları tuttum. Kalanların yarısı elektronik ekipmandan oluşuyor — çünkü bu, beni hayatta tutuyor, bağlantıda kalmamı sağlıyor ve bu hikâyeyi anlatmaya devam etmemi mümkün kılıyor. Bu, ilk kez bir şeyi geride bırakışım değil. Daha önce Fermilab'da alyansımı bırakmıştım. Her seferinde bir şey bıraktığımda, bu mücadelenin bana şimdiden ne kadar bedel ödettiğini hatırlıyorum — ve neden duramayacağımı. Yine bir veda. İleri gitmek tek yol" sözleriyle dikkat çekmişti.

AİLEDEN YARDIM ÇAĞRISI

Anne Zuhal Dölek, oğlunun 500'den fazla makalesi ve 20 binin üzerinde atfı bulunduğunu belirterek, "Çok değerli bir bilim insanı. Radyasyon olaylarını ve usulsüzlükleri raporladığı için hedef gösterildi. Kanada'ya yürürken gözaltına alındı, telefonuna ve bilgisayarına el konuldu. Biz sadece usulsüz şekilde tutuklu kalmasını istemiyoruz" dedi.

Baba Hasan Dölek ise oğullarını kurtarmak için Adana'daki evlerini sattıklarını söyleyerek, "50 bin dolar gönderdik, ama şimdi hiçbir haber alamıyoruz. Avukat tutacak imkânımız kalmadı. Yeni mülteci yasası nedeniyle El Salvador'daki bir hapishaneye gönderilmesinden endişe ediyoruz. Ne olur sesimizi duyun" diye konuştu.