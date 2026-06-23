Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan yeni bir iddia gündeme geldi. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, programında cezaevinden bir mahkumun avukatı aracılığıyla kendisine gönderildiği belirtilen bir mektupta yer alan ifadeleri izleyicilerle paylaştı.

"TUĞYAN İLE ÜMİTCAN MEKTUPLAŞIYOR"

Ezmeci, mektubu gönderen kişinin Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı koğuşta kaldığını öne sürdüğünü belirtti. İddiaya göre, Aleyna Çakır'ı öldürmekten tutuklu bulunan Ümitcan Uygun ile annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter arasında mektuplaşma yaşanıyor. Mektupta, söz konusu yazışmaların duygusal bir boyuta ulaştığının ve ikili arasında bir ilişki bulunduğunun iddia edildiği aktarıldı.

"GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM"

Canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Esra Ezmeci, "Gerçekten buna çok şaşırdım. Ümitcan ve Tuğyan'ın mektuplaştığını söylüyor, hatta duygusal bir mektuplaşma olduğunu, aralarında bir ilişki olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı. Ezmeci ayrıca, iddiaya göre ikilinin mektuplaşarak tanıştığını belirterek şaşkınlığını dile getirdi.

Programda gündeme gelen söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir resmi doğrulama yapılmadı. İddiaların, Esra Ezmeci'nin programında okunan bir mektupta yer alan beyanlara dayandığı belirtildi.

Öldürülen Aleyna Çakır

Kaynak: Haberler.com