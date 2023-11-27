Central Park Tankeri ve Personeli Kaçırıldıktan Sonra Kurtarıldı

ADEN Körfezi Yemen açıklarında iletişimi kesilen ve kaçırıldığı ortaya çıkan Central Park şirketine ait tanker ve personel, 15 saatin ardından kurtarıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin alıkonmasının sona erdiği ve tüm personelin iyi olduğu belirtildi.

ADEN Körfezi Yemen açıklarında iletişimi kesilen ve kaçırıldığı ortaya çıkan Central Park şirketine ait tanker ve personel, 15 saatin ardından kurtarıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafıdnan konu hakkında yapılan açıklamada, "Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile AAKKM tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.