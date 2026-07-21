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Çekya'da okullarda cep telefonu yasaklanıyor

Çekya'da okullarda cep telefonu yasaklanıyor
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Çekya hükümeti, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat gibi cihazların kullanımını 1 Eylül 2027'den itibaren yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Yasak dersliklerin yanı sıra teneffüs, yemekhane ve etüt merkezlerini de kapsayacak. Hükümet, uygulamanın öğrencilerin konsantrasyon ve akademik başarısını artırmayı hedeflediğini belirtirken, muhalefet dijital okuryazarlığa zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

ÇEKYA hükümeti, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik iletişim cihazlarının kullanımını 1 Eylül 2027'den itibaren yasaklamayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

Çekya basınında yer alan haberlere göre, okullarda cep telefonu, akıllı saat ve diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısı kabinede oy birliğiyle kabul edildi. Parlamentoda da onaylanması halinde 1 Eylül 2027 tarihinde yürürlüğe girecek olan tasarı kapsamında söz konusu yasak; anaokullarını, ilkokulları, ortaokulları ve liselerin ortaokul yaş grubuna denk gelen alt kademelerini kapsayacak.

Yasağa ilişkin detayların da paylaşıldığı tasarıya göre kısıtlama yalnızca dersliklerle sınırlı kalmayacak; teneffüslerde, okul yemekhanelerinde, okul sonrası etüt merkezlerinde ve kulüplerde de geçerli olacak. Çekya hükümeti, söz konusu uygulamanın öğrencilerin konsantrasyonunu, akademik başarısını ve genel okul ortamını iyileştirmeyi amaçladığını vurgularken, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerdeki olumlu örneklere atıfta bulundu.

Öte yandan, ülkedeki muhalefet partisi yasağa karşı çıkarak, bu adımın çocukların dijital okuryazarlığına zarar vereceğini savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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