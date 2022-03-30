Çeçen lider Kadirov, 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e savaşmaya gönderdi
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 35. güne girilirken, Rus lider Putin'e verdiği destekle tanınan Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz bir hamle daha geldi. 12 çocuğundan biri olan 14 yaşındaki oğlu Adam'ı şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'de savaşmaya gönderen Kadirov, oğlunun başarıyı ve silah arkadaşlarının ihtiyaçlarını ilk elden öğrenmesini istediğini belirtti.
24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde her daim Vladimir Putin'e olan desteğini gösteren Çeçen lider Ramazan Kadirov, 14 yaşındaki oğlu Adam'ı şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'de Ruslar için savaşmaya gönderdi.
Kadirov'un 12 çocuğundan biri olan Adam, Rusya'nın stratejik açıdan önemli olan limanda babasına eşlik ederken görüntülendi. Daily Star'ın haberine göre Kadirov, oğlunun başarıyı ve silah arkadaşlarının ihtiyaçlarını ilk elden öğrenmesini istediğini ve ayrıca, başkentin işgaline öncülük etme sözü vererek, Kiev üzerindeki askeri baskıyı azaltan Rus hamlelerine katılmadığını açıkça belirtti.
Kadirov'un yayınladığı propaganda klibinde oğlu Adam'ın asker üniforması giydiği ve babasıyla hastane ziyaretinde bulunduğu görülüyor. Videoda Kadirov, oğlunu Rus generalle tanıştırıyor ve 'İşte benim Adam'ım. 13 yaşında' diyor. Resmi kaynaklar ise Adam'ın yaşının 14 olduğunu gösteriyor.
Kadirov, Adam'ın yanı sıra birkaç aile üyesini daha Mariupol'deki savaş bölgesine gönderdi. Bunlardan bazıları bakanlardı. Kadirov, propaganda videosunda son olarak "Çok yakında Mariupol'deki görevimizi tamamlayacağız ve Rusya Federasyonu Başkanı'na Kiev'i almak için hazır olduğumuzu rapor edeceğiz" diyor.