Canlı yayında martı saldırısına uğrayan kadın muhabir kanlar içinde kaldı

Yeni Zelanda'da haber sunan bir muhabirin başına gelen olay, sosyal medyada gündem oldu.

32 yaşındaki Jessica Tyson, Auckland'ın iş merkezinde kameraya konuşurken bir martı aniden üzerine doğru uçup yüzüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran muhabir, bir anda "Lanet olsun!" diye bağırarak ellerini yüzüne götürdü.

O sırada kameraman, Tyson'ın gözünün hemen üzerinde açılan yarayı fark edip "Kanıyorsun!" diyerek uyardı.

Jessica, yaşadığı bu talihsiz anı daha sonra Instagram'da paylaştı. Kaşının üstünde oluşan derin kesiği gösteren muhabir, "İşini yapmaya çalışıyorsun ama doğanın başka planları var" diye esprili bir not düştü.

Eski Miss World New Zealand güzeli Jessica, "İşe olan bağlılık böyle bir şey! Bu kuşun gerçekten gözlükçüye ihtiyacı varmış!" diyerek olayı tiye aldı.

Video kısa sürede viral oldu. Saatler içinde 200 binin üzerinde izlenen görüntülere binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Şarkıcı Stan Walker, aynı zamanda Jessica'nın eniştesi, "Amaan hayır! Böyle bir şey olamaz!" diye yorum yaptı.

Miss World Australia ekibinden Alex Keepence ise "Gülsek ayıp mı olur yoksa çok mu erken?" diye sorunca, Jessica "Gülebilirsiniz! Olaydan 10 dakika sonra ben de kahkahaya boğuldum!" diye yanıtladı.

Jessica, çok sayıda meraklı mesaja da "İyiyim, sadece gözümün üstünde küçük bir iz kaldı" diyerek cevap verdi.

Olay sosyal medyada yayılırken akıllara, geçen yıl canlı yayında kuş saldırısına uğrayan Avustralyalı gazeteci Ursula Heger geldi. Heger, ciddi bir haberi aktarmaya çalışırken bir kuş önce kafasına konmuş, sonra defalarca vurmuş ve saçlarını birbirine karıştırmıştı.

Ursula her ne kadar yayını sürdürmeye çalışsa da sonunda kahkahayı patlatmış; kameraman da "Bu gördüğüm en komik şey" diyerek kendini tutamamıştı.

Jessica Tyson'ın videosu da şimdiden aynı etkiyi yaratarak hem izleyenleri güldürdü hem de sosyal medyanın yeni favori anlarından biri haline geldi.