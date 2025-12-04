Haberler

Canlı yayında martı saldırısına uğrayan kadın muhabir kanlar içinde kaldı

Canlı yayında martı saldırısına uğrayan kadın muhabir kanlar içinde kaldı Haber Videosunu İzle
Canlı yayında martı saldırısına uğrayan kadın muhabir kanlar içinde kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda'da bir muhabirin canlı yayında martı saldırısına uğraması sosyal medyada geniş yankı buldu. 32 yaşındaki Jessica Tyson, Auckland'ın iş merkezinde kameralar karşısında konuşurken bir martı yüzüne çarptı. Kameramanın uyarısıyla kanadığını fark eden Tyson, yaşadığı bu talihsiz anı Instagram'da paylaştı

Yeni Zelanda'da haber sunan bir muhabirin başına gelen olay, sosyal medyada gündem oldu.

32 yaşındaki Jessica Tyson, Auckland'ın iş merkezinde kameraya konuşurken bir martı aniden üzerine doğru uçup yüzüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran muhabir, bir anda "Lanet olsun!" diye bağırarak ellerini yüzüne götürdü.

O sırada kameraman, Tyson'ın gözünün hemen üzerinde açılan yarayı fark edip "Kanıyorsun!" diyerek uyardı.

Jessica, yaşadığı bu talihsiz anı daha sonra Instagram'da paylaştı. Kaşının üstünde oluşan derin kesiği gösteren muhabir, "İşini yapmaya çalışıyorsun ama doğanın başka planları var" diye esprili bir not düştü.

Eski Miss World New Zealand güzeli Jessica, "İşe olan bağlılık böyle bir şey! Bu kuşun gerçekten gözlükçüye ihtiyacı varmış!" diyerek olayı tiye aldı.

Video kısa sürede viral oldu. Saatler içinde 200 binin üzerinde izlenen görüntülere binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Şarkıcı Stan Walker, aynı zamanda Jessica'nın eniştesi, "Amaan hayır! Böyle bir şey olamaz!" diye yorum yaptı.

Miss World Australia ekibinden Alex Keepence ise "Gülsek ayıp mı olur yoksa çok mu erken?" diye sorunca, Jessica "Gülebilirsiniz! Olaydan 10 dakika sonra ben de kahkahaya boğuldum!" diye yanıtladı.

Jessica, çok sayıda meraklı mesaja da "İyiyim, sadece gözümün üstünde küçük bir iz kaldı" diyerek cevap verdi.

Olay sosyal medyada yayılırken akıllara, geçen yıl canlı yayında kuş saldırısına uğrayan Avustralyalı gazeteci Ursula Heger geldi. Heger, ciddi bir haberi aktarmaya çalışırken bir kuş önce kafasına konmuş, sonra defalarca vurmuş ve saçlarını birbirine karıştırmıştı.

Ursula her ne kadar yayını sürdürmeye çalışsa da sonunda kahkahayı patlatmış; kameraman da "Bu gördüğüm en komik şey" diyerek kendini tutamamıştı.

Jessica Tyson'ın videosu da şimdiden aynı etkiyi yaratarak hem izleyenleri güldürdü hem de sosyal medyanın yeni favori anlarından biri haline geldi.

Canlı yayında martı saldırısına uğrayan kadın muhabir kanlar içinde kaldı

Canlı yayında martı saldırısına uğrayan kadın muhabir kanlar içinde kaldı

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Danla Bilic sessizliğini bozdu

Yıldız futbolcuyla aşk yaşadığı öne sürülen Danla'dan ses var
Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı

Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı
Rusya: Avrupa Birliği bunu yaparsa savaş nedeni sayarız

Rusya açık açık tehdit etti: Bunu savaş nedeni sayarız
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Kazada oğlu yaralanan babanın akıl almaz intikamı

Kazada oğlu yaralanan babanın akıl almaz intikamı
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Fenerbahçe'nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor

Dev koreografide o ismin olmamasına tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.