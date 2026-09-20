Camp David'de Trump'ın Husilere saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Camp David'de yapılan toplantıda, Yemen'deki Husilere yönelik olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü. Toplantının, "Yemen'e yönelik saldırı seçeneklerini görüşmek ve değerlendirmek" amacıyla yapıldığı iddia edildi.

ABD merkezli CNN yayın kuruluşunda yer alan haberlerde ABD yönetiminin, Yemen'deki Husilere yönelik olası askeri saldırı seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü. İddia, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan saldırısının ardından gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Camp David'de gerçekleştirdiği toplantının Yemen'e yönelik saldırı seçeneklerini görüşmek ve değerlendirmek amacıyla yapıldığı ileri sürüldü.

Olası bir ABD saldırısına karşı misillemenin hedefi olabilecek Orta Doğu ülkelerindeki ABD büyükelçiliklerinin güvenlik uyarıları yayımlaması dikkati çekti. Bu iddia, Trump'ın Camp David'deki programını erken tamamlayarak, Beyaz Saray'a dönmesi de olası askeri seçeneklerin değerlendirildiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Suudi Arabistan yönetimi, Husilerin Riyad'ı balistik füzeyle hedef almaya çalıştığını ve füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklamıştı. Husiler ise Riyad'daki "hassas noktaları" ve Yanbu'daki bir Aramco tesisini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurmuştu.

TRUMP YÖNETİMİNİN ÖNCEKİ TUTUMU DOĞRUDAN SALDIRIYA KARŞIYDI

CNN'in haberinde, Trump yönetiminin o ana kadarki tutumunun Husilere yönelik doğrudan ABD saldırısından kaçınmak olduğu belirtildi. Haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'a istihbarat ve hedef belirleme desteği verdiği ancak doğrudan saldırılara katılmadığı aktarıldı. Bir ABD'li yetkili, yönetimin politikasını "Saldırı amaçlı operasyon yok" sözleriyle ifade etti.

CNN'e konuşan kaynaklara göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçen hafta Trump ile iki kez görüşerek, ABD'nin Husilere yönelik saldırı düzenlemesini istedi. Bu talebin o aşamaya kadar karşılanmadığı ve yönetimin politikasının değişip değişmeyeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi.

CNN ayrıca, ABD'nin Umman'da yapılan görüşmelerde Husilerle mevcut ateşkesi yeniden teyit ettiğini ve bunun Washington'ın çatışmaya doğrudan dahil olmama eğiliminin göstergesi olduğunu bildirmişti. Camp David'de Yemen'e yönelik saldırı seçeneklerinin ele alındığı yönündeki yeni iddia, Washington'ın Husilere ilişkin politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. ABD yönetiminden şu ana kadar Yemen'e yönelik saldırı kararı alındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA