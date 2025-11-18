Haberler

Cambridge Sözlüğü'nden Yılın Kelimesi: 'Parasosyal'

Cambridge Sözlüğü'nden Yılın Kelimesi: 'Parasosyal'
Güncelleme:
'Cambridge Sözlüğü', ünlülerle kurulan sağlıksız tek taraflı ilişkileri tanımlayan 'Parasosyal' terimini yılın kelimesi olarak seçti. Bu terim, sosyal medya ve yapay zekanın etkisiyle artan bu tür ilişkilere dikkat çekiyor.

'CAMBRIDGE Sözlüğü' yılın kelimesi olarak 'Parasosyal' terimini seçti. Bu kelime ünlü kişilerle kurulan 'sağlıksız' tek taraflı ilişkileri anlatıyor.

' Cambridge Sözlüğü', zamanın ruhunu yansıtan kelime olarak 'Parasosyal' terimini belirledi. Sözlük, bu terimi 'bir kişinin tanımadığı ünlü biri ile arasında hissettiği bağlantıyı içeren veya bununla ilgili olan' şeklinde tanımlıyor. Cambridge Sözlüğü editörü Colin McIntosh, sosyal medya ve yapay zekanın akademik bir terimi ana akıma taşıdığını belirterek, "'Parasosyal', 2025 ruhunu yakalıyor. Milyonlarca insan parasosyal ilişkilere dahil; çok daha fazlası ise sadece bu yükselişi merak ediyor" dedi.

Cambridge Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji Profesörü Simone Schnall ise parasosyal ilişkilerin 'hayranlık kültürünü, ün kavramını ve yapay zeka ile sıradan insanların çevrim içi etkileşim biçimini yeniden tanımladığını' kaydetti. Schnall, insanların ana akım ve geleneksel medyaya olan güvenleri azaldıkça influencerlara yöneldiğini ve bunun sosyal medya yıldızlarıyla kurulan 'sağlıksız ve yoğun ilişkilere' yol açabileceğini aktardı.

Sözlük, bu yıl yapay zeka ile ilgili yeni kelimeleri de sözlüğe ekledi. Bunlar arasında, sosyal medyayı dolduran, toplu üretilmiş, anlamsız yapay zeka görsellerini ve videolarını tanımlayan 'slop' ve bir görüntüyü hızla yayılan bir meme'e dönüştürme eylemi olan 'memeify' terimleri de bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
