Cadılar Bayramı'nın en ilginç kostümü! İçeride çok ünlü bir isim var

Cadılar Bayramı, Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde kutlandı. Ancak Cadılar Bayramı'nın en yoğun kutlandığı ülkeler ABD ve İngiltere oldu. Bu yıl ki kutlamalar, Güney Kore'de yaşanan facia nedeniyle buruk geçti.

HEİDİ KLUM SOLUCAN OLDU

Alman manken ve oyuncu Heidi Klum ve eşi de Cadılar Bayramı'na katılanlar arasındaydı. Etkinliklere damga vuran isim ise Heidi Klum oldu. Saatler süren çalışma sonucunda bir solucan kostümünün içerisine giren Klum'u kimse tanıyamadı.

TÜM GÖZLER ÜZERİNDEYDİ

Klum, kostüm seçiminin karşılığını da aldı. Cadılar Bayramı etkinliğinde tüm gözler neredeyse ünlü sanatçının üzerindeydi.

İşte Klum'un kostümlü fotoğrafları: