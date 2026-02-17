Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
Rusya'da Müslüman nüfus 28 milyonu aşarken, ülke genelinde 8 binden fazla cami bulunduğu açıklandı. Müslüman nüfus özellikle Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bölgelerde yoğunluk gösteriyor.
8 BİNDEN FAZLA CAMİ VAR
Açıklanan verilere göre; Rusya genelinde 8 binden fazla cami bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren camiler, hem ibadet hem de dini ve kültürel etkinlikler açısından önemli merkezler olarak öne çıkıyor.
BELLİ BÖLGELERDE TOPLANDILAR
Rusya, çok uluslu ve çok dinli yapısıyla bilinirken, Müslüman nüfus özellikle Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bölgelerde yoğunluk gösteriyor.