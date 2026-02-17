Haberler

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke Haber Videosunu İzle
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'da Müslüman nüfus 28 milyonu aşarken, ülke genelinde 8 binden fazla cami bulunduğu açıklandı. Müslüman nüfus özellikle Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bölgelerde yoğunluk gösteriyor.

Rusya'da Müslüman nüfusun 28 milyonu geçtiği bildirildi. Ülkede yaşayan Müslüman toplulukların toplam nüfus içindeki oranı dikkat çekerken, ibadet altyapısına ilişkin veriler de paylaşıldı.

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

8 BİNDEN FAZLA CAMİ VAR

Açıklanan verilere göre; Rusya genelinde 8 binden fazla cami bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren camiler, hem ibadet hem de dini ve kültürel etkinlikler açısından önemli merkezler olarak öne çıkıyor.

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

BELLİ BÖLGELERDE TOPLANDILAR

Rusya, çok uluslu ve çok dinli yapısıyla bilinirken, Müslüman nüfus özellikle Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bölgelerde yoğunluk gösteriyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi