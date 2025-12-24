Business Class'ta hırsızlık yapan yolcuya 20 ay hapis

Singapur Havayolları'na ait uçakta başka bir yolcunun bagajını çalmaya teşebbüs eden bir yolcu, 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Dubai– Singapur seferini yapan uçakta meydana geldi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

7 Ağustos'ta gerçekleşen uçuşta, 26 yaşındaki Çin vatandaşı Liu Ming, business class kabininde seyahat eden Azerbaycanlı bir yolcu ve eşine ait bagajdan eşya çalmaya çalıştı. Liu, kendisine yöneltilen hırsızlık suçlamasını kabul etti.

Mahkemeye sunulan bilgilere göre, Liu'nun özellikle business class yolcularının değerli eşyalarını hedef alarak uçağa bindiği belirtildi.

IŞIKLAR KISILDI, HAREKETE GEÇTİ

Liu'nun, 52 yaşındaki mağdur yolcunun beş sıra önünde oturduğu kaydedildi. 8 Ağustos'un erken saatlerinde, yemek servisi tamamlandıktan ve kabin ışıkları kısıldıktan sonra Liu'nun harekete geçtiği ifade edildi.

Mağdur uyurken, eşi kısa süreli uyanarak Liu'nun üst bagajdan çantayı alıp kendi koltuğuna taşıdığını fark etti.

KABİN EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Mağdurun eşi Liu'yla yüzleşti ancak yanıt alamayınca durumu kabin ekibine bildirdi. Başının belaya girdiğini anlayan Liu, bagajı tekrar yerine koydu.

Liu, kabin görevlilerine bagajı kendi çantasıyla karıştırdığını iddia etti. Bunun üzerine uçuş ekibi, Changi Havalimanı'ndaki yer hizmetlerini bilgilendirdi ve Liu, uçağın inişinin ardından gözaltına alındı.

ÇANTADAN SERVET ÇIKTI

Mağdurun çantasında toplam değeri 100 bin Singapur dolarını (yaklaşık 3,35 milyon TL) aşan eşyalar bulundu. Bunlar arasında:

Nakit para

2 bin 100 Singapur doları değerinde Huawei dizüstü bilgisayar

5 bin 400 Singapur dolarını aşan değerde 56 puro

35 bin Singapur doları değerinde Chopard saat

51 bin Singapur dolarını aşan değerde Audemars Piguet saat

Mahkeme, mağdurun eşinin zamanında müdahalesi sayesinde hiçbir eşyanın kaybolmadığını belirtti.

"HATA" SAVUNMASI KABUL GÖRMEDİ

Polis, Liu'nun soruşturma sırasında işbirliği yapmadığını ve hırsızlık girişimini bir "hata" olarak göstermeye çalıştığını aktardı. Ancak Liu'nun çantasının, mağdurun çantasıyla görünüm ve malzeme açısından tamamen farklı olduğu vurgulandı.

Savcı Yardımcısı Cheah Wenjie, Liu için 20 aya kadar hapis cezası talep etti. Wenjie, Singapur'un ulusal havayolu şirketinde artan hırsızlık vakalarının, havayolunun ve ülke turizminin itibarına zarar vereceğini ifade etti.

BENZER OLAY AYLAR ÖNCE YAŞANMIŞTI

Bu karar, mayıs ayında Scoot Havayolları uçuşunda hırsızlık yapan bir başka Çin vatandaşı Zhang Kun'un 10 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından geldi. Zhang, 16 Mart'ta Kuala Lumpur–Singapur seferinde bir yolcunun sırt çantasını üst bagajdan çalarken yakalanmıştı.