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Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi

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Florida'daki bilim adamları, bir Burma pitonunun 35 kiloluk geyiği bütün halde yuttuğu anı görüntüledi. Florida Koruma Kurumu'ndan biyolog Ian Bartoszek'in kaydettiği görüntüde, 4.5 metre boyunda, 52 kilo ağırlığındaki dişi piton çenesini açarak geyiği yutuyor. Pitonun yuttuğu geyik, kendi ağırlığının %66.9'u kadar. Uzmanlar, yılanların yutabildiği av boyutlarını bilmenin, istilacı türlerin yeni bölgelerdeki ekolojik etkisini tahmin etmeye yardımcı olacağını belirtti.

Florida'daki bilim insanları bu hafta olağanüstü bir anı paylaştı: Bir Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi.

Güneybatı Florida Koruma Kurumu'ndan yaban hayatı biyoloğu Ian Bartoszek, Florida Everglades'te pitonları izlerken kaydedilen görüntülerde, 4.5 metre uzunluğunda ve 52 kilo ağırlığındaki dişi pitonun çenesini açarak geyiği yutma anı yer alıyor.

Bartoszek, Life Science'a yaptığı açıklamada, "Adeta bir seri katili suçüstü yakalamış gibi hissettik. Gerçek zamanlı olarak bunu gözlemlemek çok etkileyiciydi" dedi.

CBS News'e göre Bartoszek, bu türün "tüylü ve tüylü" olan hemen her şeyi yiyebildiğini ve beslenme alışkanlıklarını anlatırken "ne yemediklerini söylemek daha kolay" olduğunu belirtti.

Ağustos ayında Reptiles & Amphibians dergisinde yayımlanan bir araştırmanın üç yazarından biri olan Bartoszek, Burma pitonlarının yutabilecekleri şeylerin sınırlarını inceledi. Üç yılanın incelendiği araştırmada, bu türün çenesini daha önce bilinen 22 santimetreden daha fazla, 26 santimetreye kadar açabildiği keşfedildi.

Bartoszek, "Bu, 12 yıldır güneybatı Florida'da pitonları izlerken gördüğümüz en etkileyici manzaraydı. Gerçekten ilkeldi ve büyük yılanların olduğu her yerde milyonlarca yıldır oynanan bir sahne gibiydi" dedi.

"Ne yazık ki, Florida'daki yerli yaban hayatı bu üst düzey avcıyla birlikte evrimleşmedi ve bu görüntülerde bunun sonuçlarını görüyorsunuz" diye ekledi.

Timsah ve geyik gibi hayvanları yiyen ve Florida'da istilacı tür olarak bilinen Burma pitonlarını beslenme anında yakalamak genellikle zordur. Ancak araştırmacılar bu nadir anı kameraya kaydetmeyi başardı.

Araştırma, pitonun yuttuğu geyiğin kendi vücut ağırlığının %66.9'u kadar olduğunu gösteriyor.

Koruma kurumuna göre, yılanların tüketebileceği av boyutlarının sınırlarını bilmek, "istilacı yılanların yeni bölgelere yayılırken yaratabilecekleri ekolojik etkiyi tahmin etmeye" yardımcı olabilir.

Kurumun Burma Pitonu Araştırma ve Uzaklaştırma ekibi, son 12 yılda 77.000 yetişkin pitonu bölgeden uzaklaştırdı.

Erkek bir piton olan Ronin'in üzerindeki takip cihazı sayesinde bilim insanları geyiği yiyen dişi yılanı bulabildi. Bartoszek, popülasyonu kontrol altına almak için yakalanan pitonların, yumurtlamadan önce "insancıl bir şekilde ötenazi" edildiğini belirtti.

"Burma pitonlarına büyük saygı duyuyoruz ve burada olmaları kendi hataları değil. Ancak yerli yaban hayatı üzerindeki etkilerinin farkındayız ve bu konuda seyirci kalmıyoruz" diye ekledi.

Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi

Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi

Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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