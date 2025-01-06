Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

AK Parti ile DEM heyeti arasındaki görüşme başladı
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu

Burkalı kadın, kocası ile yemek yediği sırada taciz edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai'de burka giyen bir kadınla alay eden bir video büyük tepki çekti. Videoyu çeken kadın, sosyal medyada eleştirildi ve Dubai Polisi'nin etiketlenmesiyle sert önlemler alınması talep edildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde izinsiz kayıt, yasa dışı ve ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Dubai'da çekilen bir video yerel halkın tepkisini çekti. Görüntülerde, burka giyen bir kadının partneriyle akşam yemeği yediği sırada, videoyu çeken kadının arka planda gülerek burkalı kadınla alay ettiği duyuluyor. Konuşmanın tam içeriği anlaşılmasa da, izleyenlerin öfkesine neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları videoyu çeken kadını eleştirerek Dubai Polisini etiketledi ve olaya karışanlar hakkında sert önlemler alınmasını talep etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerel kadınları izinleri olmadan kaydetmek yasa dışı olup ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Videoyu X platformunda paylaşan bir kadın şöyle yazdı: "Dubai'de Avrupalı bir gayrimüslim kadın, Körfez'den gelen bir turisti filme alıp diniyle alay ediyor. Dubai Polisi nerede? Neden tutuklanıp savcılığa sevk edilmiyor? Körfez turistlerinin onurunu ve mahremiyetini koruyan, izinsiz fotoğraf çekilmesini ve karalanmasını engelleyen yasaları yok mu? İnsan hakları nerede? Dini ritüellere saygı nerede?"

Video internette yayılmaya başladıktan kısa süre sonra Dubai Polisi Arapça olarak yanıt verdi: "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Konunun ilgili makamlara iletildiğini bildiririz. İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz."

Burkalı kadın, kocası ile yemek yediği sırada taciz edildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Türkiye'nin göbeğinde "insanlık ölmüş" dedirten görüntü
img

Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü
img

"Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

Ozaman gitme başkasının ülkesinde başkasına fasistlik yapıyor demekki zihniyet

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı

Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt

Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

Son Dakika Haberleri

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 6 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Gassal dizisi tüm bölümleri nereden izlenir? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? DEM Parti ve AK Parti neden görüştü? Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? TRT TABİİ 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2. sezon fragmanı izle! UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gassal 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Gassal 2. sezon fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Uzak Şehir yok mu? Elektriğe zam var mı? Ocak ayında elektriğe zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kabine Toplansı'nda emekli zamları belli oldu? Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.