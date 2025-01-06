Burkalı kadın, kocası ile yemek yediği sırada taciz edildi

Dubai'da çekilen bir video yerel halkın tepkisini çekti. Görüntülerde, burka giyen bir kadının partneriyle akşam yemeği yediği sırada, videoyu çeken kadının arka planda gülerek burkalı kadınla alay ettiği duyuluyor. Konuşmanın tam içeriği anlaşılmasa da, izleyenlerin öfkesine neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları videoyu çeken kadını eleştirerek Dubai Polisini etiketledi ve olaya karışanlar hakkında sert önlemler alınmasını talep etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerel kadınları izinleri olmadan kaydetmek yasa dışı olup ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Videoyu X platformunda paylaşan bir kadın şöyle yazdı: "Dubai'de Avrupalı bir gayrimüslim kadın, Körfez'den gelen bir turisti filme alıp diniyle alay ediyor. Dubai Polisi nerede? Neden tutuklanıp savcılığa sevk edilmiyor? Körfez turistlerinin onurunu ve mahremiyetini koruyan, izinsiz fotoğraf çekilmesini ve karalanmasını engelleyen yasaları yok mu? İnsan hakları nerede? Dini ritüellere saygı nerede?"

Video internette yayılmaya başladıktan kısa süre sonra Dubai Polisi Arapça olarak yanıt verdi: "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Konunun ilgili makamlara iletildiğini bildiririz. İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz."