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Bufalo satışından komisyon alamayan bakıcı, hayvanın sahibinin kafasını kesip mezarlıkta sergiledi

Dünya Haberleri

Filipinler'de bir adam, yıllarca hayvanına baktığı kadından komisyon talep etti. Bakıcının komisyon talebini reddeden kadın hareketinin bedelini canıyla ödedi. Öfkeli bakıcı kadının kafasını kesip mezarlıkta sergiledi.

35 yaşındaki Randy Maniego isimli adam, 12 yıl boyunca Gelly Recodo isimli kadının bufalosunu besledi. Gelly, bufalosunu sattıktan sonra Randy kadından bakım parası olarak komisyon istedi. Gelly komisyon vermeyince Randy, yeğeni ile markete gitmekte olan Gelly'nin önünü kesip elindeki bıçakla kafasını kesti.

Randy, kafasını kestikten sonra yaklaşık üçkilometre yol giderek kadının kafasını bir mezarlıkta bulunan haçın üzerine koyarak sergiledi.

Bufalo satışından komisyon alamayan bakıcı hayvanın sahibinin kafasını kesip mezarlıkta sergiledi

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Randy'nin kimliğini tespit ettikten sonra yaşadığı köye gitti. Randy polise karşı koymadan teslim oldu.

Bufalo satışından komisyon alamayan bakıcı hayvanın sahibinin kafasını kesip mezarlıkta sergiledi

Yerel kaynaklar, Randy'nin hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini ve kadından intikam aldığını söylerken çok soğuk kanlı olduğunu söyledi. Gözaltında tutulan Randy'nin ifadesinin alınmasına devam ediliyor.

Bufalo satışından komisyon alamayan bakıcı hayvanın sahibinin kafasını kesip mezarlıkta sergiledi

Bufalo satışından komisyon alamayan bakıcı hayvanın sahibinin kafasını kesip mezarlıkta sergiledi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Filipinler Dünya Haberler

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