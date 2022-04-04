Buça'da sokaklardaki cesetlerin şoku bitmeden bu kez de kilise bahçesinde toplu mezar! İlk kez uydudan görüntülendi
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 40. gününde hız kesmeden devam ederken, dünya kamuoyu başkent Kiev'e 37 kilometre uzaklıktaki Buça'daki katliamın görüntülerini konuşuyor. Rus birlikleri tarafından elleri arkadan bağlanarak kafalarından vurulan onlarca cesedin şoku bitmeden, bu kez kilise bahçesindeki toplu mezara ilişkin detaylar ortaya çıktı. İlk kez uydudan görüntülenen toplu mezarın 10 Mart tarihinde kazılmaya başlandığı öğrenildi.
Rusya'nın Ukrayna işgali 40. gününe girerken, başkent Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'daki katliam görüntülerinin dünya çapındaki yankısı dinmiyor. Rus işgalci birliklerinin çekilmesiyle Ukrayna'ya geçen 28 bin nüfuslu ilçeye girenler sokaklarda onlarca ceset gördü. Bazılarının elleri arkadan bağlanmış, neredeyse hepsi yakın mesafeden ateş edilerek vurulmuştu.
Agence France-Presse (AFP) muhabiri Buça'daki bir sokakta en az 20 ceset gördüğünü söylerken, Associated Press gazetecileri ise en az 21 ceset saydıklarını aktardı. AP muhabiri, cesetlerden 9'unun Rus işgalcilerin üs olarak kullandığı bina çevresine dağılmış olduğunu ve hepsinin sivil kıyafet giydiğini aktardı.
Cesetlerin tamamı kısa mesafeden ateş edilerek öldürülmüştü. Aralarından ikisinin elleri arkadan bağlanırken, biri başından vurulmuş, diğerinin de bacakları bağlanmıştı.
Kiev'e 37 kilometre mesafedeki ilçede, dünyayı dehşete düşüren sokak fotoğraflarını toplu mezardan gelen görüntüler izledi. Bucha'daki bir kilisenin bahçesinde ortaya çıkarılan toplu mezarda onlarca ceset vardı. Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki toplu mezarda bazı sivil kurbanların başları dışarıdaydı, bazılarının da elleri ve ayakları.
Amerikan teknoloji şirketi Maxar, kilise bahçesindeki toplu mezarın uydu fotoğraflarını yayınladı. Maxar, St. Andrew ve Pyervozvannoho All Saints kilisesinin bahçesinde ilk toplu mezar işaretlerinin 10 Mart'ta görüldüğünü bildiriyor. 10 Mart tarihinde başlayan toplu mezar kazısı takvimler 31 Mart'ı gösterdiğinde neredeyse 15 metre uzunluğa ulaşmıştı.
Buça Belediye Başkan Yardımcısı Taras Shapravskyi, Rus birliklerinin ilçeyi terk etmesinin ardından buldukları 300 cesetten yaklaşık 50'sinin yargısız infazla öldürüldüğü bilgisini verdi.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022