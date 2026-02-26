Haberler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
Japonya'da kamu düzenini bozan turistlere yönelik gözaltı ve sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması sosyal medyada "sushification" olarak anılırken, yetkililer uygulamanın mevcut yasalar kapsamında yürütüldüğünü ve kamu güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

  • Japonya'da kamu düzenini bozan, kavga çıkaran veya vandalizm yapan turistlere yönelik işlemler hızlandırıldı.
  • Japonya, pandemi sonrası rekor düzeyde ziyaretçi ağırlamaya başladı ve aşırı turizm sorunu yerel halkın tepkisine yol açtı.
  • Japon yetkililer, kamu düzenini bozan davranışlara karşı 'sıfır tolerans' yaklaşımı benimsedi ve gerekli görülmesi halinde deport süreci başlatılıyor.

Japonya'da artan turist sayısıyla birlikte kamu düzenini bozan ziyaretçilere yönelik daha sıkı önlemler tartışma konusu oldu. Sosyal medyada "sushification" gibi mizahi ifadelerle paylaşılan görüntüler, ülkede sorun çıkaran yabancı turistlerin hızlı şekilde gözaltına alınıp sınır dışı edildiği iddialarını gündeme taşıdı.

TURİSTLERE YÖNELİK İŞLEMLER HIZLANDIRILDI

Japonya Adalet Bakanlığı ve Göç Hizmetleri Ajansı'nın verilerine göre, son yıllarda özellikle büyük şehirlerde ve popüler turistik bölgelerde kamu düzenini bozan, kavga çıkaran ya da vandalizm yapan turistlere yönelik işlemler hızlandırıldı. Yetkililer, vize koşullarını ihlal eden veya kamu güvenliğini tehdit eden kişilerin gözaltına alındığını ve gerekli görülmesi halinde deport sürecinin başlatıldığını belirtiyor.

"STANDART GÜVENLİK PROSEDÜRÜ"

Sosyal medyada dolaşan bazı videolarda, polis ekiplerinin taşkınlık yaptığı öne sürülen yabancı ziyaretçileri yere yatırarak kelepçelediği ve gözaltına aldığı görülüyor. Bu görüntüler bazı kullanıcılar tarafından "sushification" gibi alaycı bir ifadeyle paylaşılırken, Japon yetkililer uygulamanın standart güvenlik prosedürü olduğunu vurguluyor.

REKOR DÜZEYDE ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Japonya, pandemi sonrası turizmi canlandırmak amacıyla kapılarını yeniden açtıktan sonra rekor düzeyde ziyaretçi ağırlamaya başladı. Ancak özellikle Kyoto, Osaka ve Tokyo gibi kentlerde aşırı turizm (overtourism) sorunu yerel halkın tepkisine yol açtı. Bazı belediyeler turist yoğunluğunu azaltmak için ek vergiler ve düzenlemeler getirirken, merkezi hükümet de kamu düzenini bozacak davranışlara karşı "sıfır tolerans" yaklaşımı benimsedi.

Uzmanlar, Japonya'nın göç ve kamu güvenliği yasalarının zaten katı olduğunu, kamu düzenini tehdit eden yabancıların sınır dışı edilmesinin yeni bir uygulama olmadığını ancak denetimlerin sıkılaştığını belirtiyor. İnsan hakları savunucuları ise gözaltı süreçlerinde orantılı güç kullanımı ve hukuki güvencelerin korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Yetkililer, ülkeye gelen tüm ziyaretçilerin yerel yasalara uymakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, kamu düzenini bozan davranışlara karşı gerekli işlemlerin yapılacağını ifade ediyor.

Erdem Aksoy
