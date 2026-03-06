Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken İsrail savaş uçaklarının İran'da yere çizilmiş bir helikopter resmini gerçek sanarak bombalaması gündem oldu. Olayın ardından füzelerin hedef aldığı uçak ve helikopter çizimlerinin görüntüleri paylaşılırken, sosyal medyada "milyon dolarlık füzeler boya çizimlerine harcandı" yorumları yapıldı.
- İsrail savaş uçakları, İran'da yere çizilmiş bir helikopter resmini gerçek sanarak hedef aldı.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hedef alınan noktaların yere çizilmiş uçak ve helikopter silüetleri olduğu görüldü.
- İran'ın farklı bölgelerinden asfalt ve açık arazilere çizilmiş uçak ve helikopter şekillerinin görüntüleri paylaşıldı.
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken cephe hattından gelen bir gelişme gündeme oturdu. İsrail savaş uçaklarının İran'da yere çizilmiş bir helikopter resmini gerçek sanarak hedef alması sonrası ortaya çıkan görüntüler tartışma yarattı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırılarda hedef alınan noktaların aslında yere çizilmiş uçak ve helikopter silüetleri olduğu görüldü. Söz konusu çizimlerin havadan bakıldığında gerçek hava araçlarını andıracak şekilde hazırlandığı dikkat çekti.
GÖRÜNTÜ YAĞIYOR
Olayın ardından İran'ın farklı bölgelerinden benzer görüntüler paylaşılmaya başlandı. Paylaşımlarda, asfalt ve açık arazilere çizilmiş uçak ve helikopter şekilleri yer aldı.
HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR
Sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerle ilgili dikkat çekici yorumlar yaptı. Çok sayıda kişi, "Milyonlarca dolar değerindeki Amerikan füzeleri, beş sentlik boya çizimlerine harcandı" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.
Uzmanlar ise savaşlarda bu tür yanıltıcı hedeflerin zaman zaman kullanıldığını ve düşman güçleri yanıltmak amacıyla sahte hedefler oluşturulabildiğini belirtiyor. Buna rağmen ortaya çıkan görüntüler, savaşın propaganda ve psikolojik boyutunu yeniden gündeme taşıdı.