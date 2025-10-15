Haberler

Brüksel'de Güler ve Healey Görüştü

Brüksel'de Güler ve Healey Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti
'Millet kafayı yemiş' yorumları yapılıyor! Vatandaşın sözleri ünlü oyuncuyu şaşkına çevirdi

Yanına yaklaşan vatandaşın sözleri ünlü oyuncuyu şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.