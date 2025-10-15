Brüksel'de Güler ve Healey Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.