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Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü

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Brezilya'nın Porto Esperidião kentinde, politikacı Rayane Alves Porto ve sosyal medya fenomeni kardeşi Rithiely Alves Porto, sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğraf yüzünden hayatlarını kaybetti. Yerel bir çete, kız kardeşlerin fotoğraftaki el işareti ve yüz ifadesini yanlış yorumlayarak rakip grup işareti olarak algıladı ve kardeşleri öldürdü. Bu trajik olay, sosyal medya paylaşımlarının beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Brezilya'nın Porto Esperidião kentinde, geçtiğimiz Cuma günü trajik bir olay yaşandı. 25 yaşındaki politikacı Rayane Alves Porto ve 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni kardeşi Rithiely Alves Porto, bir aile fotoğrafındaki masum pozları yüzünden hayatlarını kaybetti.

Polis şefi Higo Rafael'in açıklamasına göre, yerel bir çete, kız kardeşlerin sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğrafı yanlış yorumladı. Fotoğrafta görülen el işareti ve yüz ifadesi, çete tarafından rakip grup işareti olarak algılandı.

Cuma gecesi kaçırılan kardeşler, işkence edildikten sonra öldürüldü. Olay sırasında kaçırılan erkek kardeşleri ağır yaralı olarak kurtuldu, diğer bir adam ise kaçmayı başardı ve polise haber verdi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar olayla ilgili dokuz kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Rayane'nin yerel seçimlerde aday olduğu, Rithiely'nin ise Instagram'da 87 bin takipçisi olduğu bildirildi. Sirk geleneği olan bir aileden gelen kardeşler, Pazar günü Glória d'Oeste'de defnedildi.

Bu trajik olay, sosyal medya paylaşımlarının beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşları sosyal medya kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü

Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü

Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (1)

Şanssız Dertli:

Bu dil çıkararak poz verme olayı nedir a dostlar?

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