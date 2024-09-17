Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü

Brezilya'nın Porto Esperidião kentinde, geçtiğimiz Cuma günü trajik bir olay yaşandı. 25 yaşındaki politikacı Rayane Alves Porto ve 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni kardeşi Rithiely Alves Porto, bir aile fotoğrafındaki masum pozları yüzünden hayatlarını kaybetti.

Polis şefi Higo Rafael'in açıklamasına göre, yerel bir çete, kız kardeşlerin sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğrafı yanlış yorumladı. Fotoğrafta görülen el işareti ve yüz ifadesi, çete tarafından rakip grup işareti olarak algılandı.

Cuma gecesi kaçırılan kardeşler, işkence edildikten sonra öldürüldü. Olay sırasında kaçırılan erkek kardeşleri ağır yaralı olarak kurtuldu, diğer bir adam ise kaçmayı başardı ve polise haber verdi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar olayla ilgili dokuz kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Rayane'nin yerel seçimlerde aday olduğu, Rithiely'nin ise Instagram'da 87 bin takipçisi olduğu bildirildi. Sirk geleneği olan bir aileden gelen kardeşler, Pazar günü Glória d'Oeste'de defnedildi.

Bu trajik olay, sosyal medya paylaşımlarının beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşları sosyal medya kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.