Brezilya'daki "Kıyamet" görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Brezilya'nın 2024 sonunda yaşadığı en büyük trajediye ait dehşet verici görüntüler gün yüzüne çıktı. Maranhao ve Tocantins sınırındaki dev köprünün, üzerinde onlarca araç varken saniyeler içinde kağıt gibi ikiye bölünerek nehre gömüldüğü o anlar, izleyenlerin kanını dondurdu.
- Brezilya'da 22 Aralık 2024'te Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
- Köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosiklet Tocantins Nehri'ne düştü.
- Köprünün 50 metre yüksekliğindeki beton blokları üzerinde araçlar varken çöktüğü yeni kamera kayıtlarında görüldü.
Brezilya'da 22 Aralık 2024'te meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü faciasının yeni kamera kayıtları paylaşıldı. Görüntüler, facianın boyutunu ve insanların kurtulmak için ne kadar az zamanı olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
FACİA SANİYELER İÇİNDE GELDİ: KAÇACAK YER BULAMADILAR
Ortaya çıkan yeni kayıtlarda, 50 metre yüksekliğindeki dev beton blokların üzerinde onlarca araç varken bir anda çökmeye başladığı görülüyor.
Köprü üzerindeki tırlar ve otomobiller, hiçbir sarsıntı uyarısı almadan doğrudan Tocantins Nehri'nin derin sularına çakılıyor.
Görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün ve tırların, köprünün orta kısmıyla birlikte devasa bir toz ve su bulutu içinde yok olduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
12 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yetkililer, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamıştı. Faciada resmi açıklamalara göre 12 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
ALTYAPI İHMALİ Mİ, AŞIRI YÜK MÜ?
Yeni görüntüler uzmanlar tarafından da incelemeye alındı. Kayıtlarda köprünün giriş kısmındaki yoğun tır trafiği dikkat çekerken, çökmenin tam orta noktadan başlaması yapısal bir yorgunluk veya korozyon ihtimalini güçlendiriyor.