Brezilya'daki "Kıyamet" görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar

Brezilya'daki 'Kıyamet' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar Haber Videosunu İzle
Brezilya'daki 'Kıyamet' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Brezilya'nın 2024 sonunda yaşadığı en büyük trajediye ait dehşet verici görüntüler gün yüzüne çıktı. Maranhao ve Tocantins sınırındaki dev köprünün, üzerinde onlarca araç varken saniyeler içinde kağıt gibi ikiye bölünerek nehre gömüldüğü o anlar, izleyenlerin kanını dondurdu.

  • Brezilya'da 22 Aralık 2024'te Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
  • Köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosiklet Tocantins Nehri'ne düştü.
  • Köprünün 50 metre yüksekliğindeki beton blokları üzerinde araçlar varken çöktüğü yeni kamera kayıtlarında görüldü.

Brezilya'da 22 Aralık 2024'te meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü faciasının yeni kamera kayıtları paylaşıldı. Görüntüler, facianın boyutunu ve insanların kurtulmak için ne kadar az zamanı olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

FACİA SANİYELER İÇİNDE GELDİ: KAÇACAK YER BULAMADILAR

Ortaya çıkan yeni kayıtlarda, 50 metre yüksekliğindeki dev beton blokların üzerinde onlarca araç varken bir anda çökmeye başladığı görülüyor.

Köprü üzerindeki tırlar ve otomobiller, hiçbir sarsıntı uyarısı almadan doğrudan Tocantins Nehri'nin derin sularına çakılıyor.

Görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün ve tırların, köprünün orta kısmıyla birlikte devasa bir toz ve su bulutu içinde yok olduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'daki 'Kıyamet' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yetkililer, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamıştı. Faciada resmi açıklamalara göre 12 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

ALTYAPI İHMALİ Mİ, AŞIRI YÜK MÜ?

Yeni görüntüler uzmanlar tarafından da incelemeye alındı. Kayıtlarda köprünün giriş kısmındaki yoğun tır trafiği dikkat çekerken, çökmenin tam orta noktadan başlaması yapısal bir yorgunluk veya korozyon ihtimalini güçlendiriyor.

Haberler.com
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp hastaları dikkat! Bilim insanlarından çığır açan buluş
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi

Rus vekilin hedefi sanki Türk turizmi! Önerisi direkt bizi baltalar
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp hastaları dikkat! Bilim insanlarından çığır açan buluş
Bayramın ilk günü intihar etti

Bayramın ilk günü korkunç şekilde canına kıydı
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar