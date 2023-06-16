Brezilya'da uçakta korkutan an: Acil çıkış kapısı uçuş sırasında açıldı

Brezilya'da bir uçağın uçuş sırasında acil çıkış kapısı aniden açıldı. Uçakta bulunan popüler şarkıcı Tierry'nin bando üyeleri, olayı soğukkanlılıkla atlattılar. Pilot, yolcuları sakinleştirdi ve başarılı bir acil iniş gerçekleştirdi. Hava araştırmacıları, kapının neden açıldığını öğrenmek için inceleme başlattı

Brezilya'da bir yolcu uçağıhavalanıp binlerce feet yükseklikte bulutların üzerinde seyrederken acil çıkış kapısı aniden açıldı.

Yolcular, uçuş sırasında acil çıkış kapısının aniden açılmasının ardından bulutların üzerindeki korkutucu manzarayı filme aldı. korkunç olay, Pazartesi, 12 Haziran tarihinde Sao Luis ile Salvador, Brezilya arasındaki bir uçuşta kaydedildi.

Yerel kaynaklara göre, Güney Amerikalı popüler şarkıcı Tierry'nin bando üyeleri uçuştaydı ve enstrümanlar ve bagajların küçük yolcu uçağının arka bölümünde açılan kapıya yığıldığı görülüyor. Bir yolcu tarafından çekilen video, binlerce feet aşağıya doğru açık kapıdan görülen şaşırtıcı manzarayı gösteriyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, uçaktaki herkes havanın içeriye hızla dolmasına ve etraflarındaki nesnelerin dalgalanmasına rağmen sakin kalmayı başardı. Müzisyenler, Sao Luis'ten kalkan uçuşun yaklaşık 30 dakikası boyunca korkutucu anı yaşadılar. YouTube'da 4.5 milyondan fazla takipçisi olan şarkıcı Tierry, o akşam şehirde bir konser verdi. İddiaya göre, pilot yolcuları sakinleştirdi ve Hugo da Cunha Machado havaalanında başarılı bir acil iniş yaptı.

Acil kapısının kendiliğinden açılmasına neyin sebep olduğunu bulmak için inceleme başlatıldı.