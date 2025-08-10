Brezilya'da Otobüs-Kamyon Çarpışmasında 11 Kişi Öldü
Brezilya'nın Cuiaba kentinden yola çıkan yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü bir kamyonla çarpıştı. Kazada, 11 kişi yaşaımını yitirdi, 45 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya