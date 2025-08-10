Brezilya'da Otobüs-Kamyon Çarpışmasında 11 Kişi Öldü

Brezilya'da Otobüs-Kamyon Çarpışmasında 11 Kişi Öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Cuiaba kentinden hareket eden yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde yakınlarında pamuk yüklü bir kamyonla çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı ve yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BREZİLYA'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Cuiaba kentinden yola çıkan yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü bir kamyonla çarpıştı. Kazada, 11 kişi yaşaımını yitirdi, 45 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi

Fener'e imza atması beklenen Kerem için Okan Buruk'tan flaş hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var

Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.